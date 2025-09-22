9 yıl sonra en kısır fırtına

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı altı maçta yalnızca beş gol atabildi. Bordo-mavililer, böylelikle 2016/17 sezonundan (3 gol) bu yana en düşük gol sayısında kaldı. Fırtına ligin ilk 3 haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'a sadece 1'er gol atıp sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Ardından ise Samsunspor'un ağlarını bir kez sarsan Trabzonspor, berabere kalmıştı. 5. haftayı Fenerbahçe deplasmanında gol atmadan kapatan Trabzonspor, son olarak da Gaziantep ile 1-1'lik skorla berabere kalarak ilk 6 haftada rakip fileleri sadece 5 kez havalandırabildi.