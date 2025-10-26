Abartmayın! Çok daha iyi olacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, maçta memnun olduğu anların çok fazla olduğunu söyledi. Zaman zaman oyun kontrolü problemi yaşadıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Eksiklerimiz var. Bunları düzeltmek için çalışacağız. Abartılacak kadar değiliz. Bundan iyimiz var mı? Var. Biz gideceğimiz hedefi biliyoruz. Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır. Biz gerçeğimizi yaşamaya devam ediyoruz, yedi aydır bunu yaşıyoruz. İyi durumdayız, devam ediyoruz, her maç devam edeceğiz" dedi.

TARAFTAR HAVAYA GİRDİ

ZİRVE mücadelesi veren Trabzonspor'un, sahasında Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Bilet fiyatlarının da ucuz tutulmasıyla tribünlerin tamamına yakını doldu.