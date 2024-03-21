Atılan tekme şerefsizliktir!

Ligde geçen pazar oynanan F.Bahçe maçındaki taraftar olaylarıyla ilgili Trabzonspor, dün geniş katılımlı bir toplantı yaptı. Basın açıklamasında kendi hatalarının farkında olduklarını söyleyen Başkan Ertuğrul Doğan, adaletin herkes için olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
İKİ TAKIM ÜZERİNDEN KURULU BİR LİG
Konuşulacak çok şey var ama işin sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim; Türkiye'de bu güzide şehrin, güzide taraftarı hakkında böyle konuşanlardan tek tek hesap sorulacak.
Bu konuşulanlar, bu davranış şekli, Trabzonspor camiası tarafından unutulmayacak.
Açıkça söylüyorum. İki takım üzerine kurulan bir lig, iki takım üzerine oynanan bir oyun... Net olarak söylüyorum, iki takımın mücadelesinin Anadolu takımlarına yansıtılması... Anadolu takımlarının hunharca hesap sorulur gibi tüm sezon hakları gasp ediliyor.
VAR'DAKİ SAHTEKÂRLARI HERKES GÖRÜYOR
Trabzonspor, Anadolu'nun ağabeyidir, en büyük savunucusudur.
Bu şehrin taraftarları ve gençleri, futboldan anlamaktadır. Sahada ne olduğunu görmüştür.
Trabzonspor maçlarında devreye girmeyen VAR'daki sahtekârların, G.Saray ve F.Bahçe maçları olunca 3-5 pozisyon geriye giderek, bir bahane üreterek 90'larda, 90 artılarda yaptıklarını bu insanlar görmüyor mu!
İki takım dışındaki insanlar nedir? Kimsenin aklı çalışmıyor, anlamıyor mu!
Anadolu'da niye tepki görüyorsunuz? Trabzon'da niye tepki görüyorsunuz? Varsa yoksa kendi haklarınız.
YAŞANANLAR TARAFTARIMIZI TAHRİK ETTİ
F.Bahçe yönetimi ile aramızda sıkıntı yoktur! Trabzon misafirperverliğini göstermek için kendileriyle görüştük. Ali Bey, 'Oğlumu Ertuğrul'a emanet ettim' dedi. Benim de oğlum G.Saray maçına gideceği zaman Dursun Başkan'ı, Beşiktaş maçına gidecekse Hasan Başkan'ı arayabilirim.
İlk golden önce faul için VAR'ın devreye girmemesi, penaltıda kırmızı kartın verilmemesi, üçüncü golden önceki yine faulün verilmemesi... Bunun gibi şeyler gerçekten, bizim seyircimizi tahrik etmiştir.
SEVİNMENİN DE BİR ADABI VAR!
Sevinmek
hakkımız değil mi diyorlar, sevinmek herkesin hakkı. Bugüne kadar Trabzonspor evinde mağlup oldu. Her şeyin bir adabı vardır. Bunu da belirtiyorum. Fenerbahçeli bazı oyuncular dikkatimi çekti. Kendi arkadaşlarını uyarıyor. Serdar Dursun sağ olsun, uyarıyor arkadaşlarını. Adam çıktı, 4-5 defa, emniyet kayıtlarında da var, kendi arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Sahada tahrik edeni de söylemek lazım.
POLİS ARABALARINI TERS ÇEVİRİP YAKTILAR
ADALET
herkes için olacak. Türkiye'de sahaya birçok yerde su atıldı, sahaya binlerce taraftarın girdiği yerler oldu. Statların yakıldığı yerler oldu, polis arabaları ters çevrildi, yakıldı, bunları unutmamak lazım.
Türkiye'de ilk defa bir şey oldu. Sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken şerefsizce bir saldırıya uğradı.
Yerde yatan adamın kafasına tekme atmak delikanlılığa, adamlığa da sığmaz.
SAHAYI
tahrik etmek, saatlerce tribünlerle göz göze gelmek, elleri cebinde bir şehrin havalimanından bakışların ne olduğunu herkes anlıyor. Kim bunları yapıyorsa, yarın bir Trabzonspor oyuncusu da yaparsa aynı şeyleri söylerim, fark etmez.
Sahanın içerisinde kim tribünleri tahrik ediyorsa, yok olta balık yapıyorsa, el kol hareketleri yapıyorsa, bu kadar gergin ortamda, maçın nasıl oynandığı belli. Trabzon şehrinin yapısı belli.
TRABZONSPOR CEZAYI HAK ETMİŞTİR
SAHADA her ne olursa olsun, seyircimiz ne kadar davasında haklı olursa olsun, ki haklıdır, hiçbir şekilde saha içine müdahale olmaması gerekiyordu.
TRABZONSPOR
yönetimi,
Trabzonspor'un
hakkını savunur. Sahaya inmekle, sahada birine bir şey yapmakla bir şey olacaksa kralını yaparız.
İşler
böyle yürümüyor. Trabzonspor olaylardan dolayı cezayı hak etmiştir, ceza alması gerekir.
BIZ içeride birbirimizi yiyebiliriz ama Trabzonspor dışarıya karşı her zaman tek yumruktur. Siyasetçisinden iş adamına, sanayicisinden tüccarına kulübün hakkını savunur.
YARGILANMALI
Olaylarla
ilgili Trabzonspor taraftarlarının tutuklanmasına sert bir şekilde değinen Trabzonspor eski Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Yerde yatan taraftarın kafasına tekme atan Fenerbahçeli futbolcu, öldürmeye teşebbüsten yargılanmalı. Ama tutuklamaya sevkte adil davranılmamıştır. Ağır cezada yargılanması gereken bir futbolcuya yol verilmiş, dayak yiyen tutuklanmıştır. Polis de önlemlerde kusurludur. Bunu asla kabul edemeyiz" dedi.
ADALET NEREDE
Taraftarlarımızın
tutuklandığını öğrendik. Merak ediyorum, Türkiye'nin neresinde bugüne kadar sahaya giren biri, herhangi bir darp olayına karışmadığı halde tutuklanmıştır? Bunun neresinde adalet var!
Trabzonspor
camiası bu yapılanları asla unutmayacak. TV'de şaklabanlık yapanları da sosyal medyadaki klavye delikanlılarını da unutmayacak. Tek tek hepsinin hesabını soracak.
PFDK SEVKLERİ HAFTAYA YAPILACAK
T
FF Hukuk Müşavirliği, dün de olaylı Trabzonspor- Fenerbahçe maçının sevklerini açıklayamadı. Her gün yeni görüntülerin ortaya çıkması ile incelemeyi geniş bir alana yayan hukuk kurulunun,
sevkleri haftaya yapacağı bildirildi. TFF'nin avukatları, pazartesiye kadar olaylar üzerinde çalışmalarına devam edecek. Daha sonra disipline yollanacak olan takım, oyuncu ve antrenörlerle ilgili kararı da PFDK, salı günü yapacağı toplantıda verecek.