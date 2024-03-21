Atılan tekme şerefsizliktir!

Ligde geçen pazar oynanan F.Bahçe maçındaki taraftar olaylarıyla ilgili Trabzonspor, dün geniş katılımlı bir toplantı yaptı.Konuşulacak çok şey var ama işin sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim;Bu konuşulanlar, bu davranış şekli, Trabzonspor camiası tarafından unutulmayacak.Açıkça söylüyorum. İki takım üzerine kurulan bir lig, iki takım üzerine oynanan bir oyun... Net olarak söylüyorum, iki takımın mücadelesinin Anadolu takımlarına yansıtılması...Trabzonspor, Anadolu'nun ağabeyidir,Bu şehrin taraftarları ve gençleri, futboldan anlamaktadır. Sahada ne olduğunu görmüştür.Trabzonspor maçlarında devreye girmeyenİki takım dışındaki insanlar nedir?Anadolu'da niye tepki görüyorsunuz? Trabzon'da niye tepki görüyorsunuz?F.Bahçe yönetimi ile aramızda sıkıntı yoktur! Trabzon misafirperverliğini göstermek için kendileriyle görüştük. Ali Bey, 'Oğlumu Ertuğrul'a emanet ettim' dedi. Benim de oğlum G.Saray maçına gideceği zaman Dursun Başkan'ı, Beşiktaş maçına gidecekse Hasan Başkan'ı arayabilirim.İlk golden önce faul için VAR'ın devreye girmemesi, penaltıda kırmızı kartın verilmemesi, üçüncü golden önceki yine faulün verilmemesi... Bunun gibi şeyler gerçekten, bizim seyircimizi tahrik etmiştir.hakkımız değil mi diyorlar, sevinmek herkesin hakkı. Bugüne kadar Trabzonspor evinde mağlup oldu. Her şeyin bir adabı vardır. Bunu da belirtiyorum. Fenerbahçeli bazı oyuncular dikkatimi çekti. Kendi arkadaşlarını uyarıyor. Serdar Dursun sağ olsun, uyarıyor arkadaşlarını. Adam çıktı, 4-5 defa, emniyet kayıtlarında da var, kendi arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Sahada tahrik edeni de söylemek lazım.herkes için olacak. Türkiye'de sahaya birçok yerde su atıldı, sahaya binlerce taraftarın girdiği yerler oldu.Türkiye'de ilk defa bir şey oldu.Yerde yatan adamın kafasına tekme atmak delikanlılığa, adamlığa da sığmaz.tahrik etmek, saatlerce tribünlerle göz göze gelmek, elleri cebinde bir şehrin havalimanından bakışların ne olduğunu herkes anlıyor.Sahanın içerisinde kim tribünleri tahrik ediyorsa, yok olta balık yapıyorsa, el kol hareketleri yapıyorsa, bu kadar gergin ortamda, maçın nasıl oynandığı belli.yönetimi,Trabzonspor'unhakkını savunur.İşlerböyle yürümüyor.ilgili Trabzonspor taraftarlarının tutuklanmasına sert bir şekilde değinen Trabzonspor eski Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Yerde yatan taraftarın kafasına tekme atan Fenerbahçeli futbolcu, öldürmeye teşebbüsten yargılanmalı. Ama tutuklamaya sevkte adil davranılmamıştır. Ağır cezada yargılanması gereken bir futbolcuya yol verilmiş, dayak yiyen tutuklanmıştır. Polis de önlemlerde kusurludur. Bunu asla kabul edemeyiz" dedi.tutuklandığını öğrendik. Merak ediyorum, Türkiye'nin neresinde bugüne kadar sahaya giren biri, herhangi bir darp olayına karışmadığı halde tutuklanmıştır? Bunun neresinde adalet var!camiası bu yapılanları asla unutmayacak. TV'de şaklabanlık yapanları da sosyal medyadaki klavye delikanlılarını da unutmayacak. Tek tek hepsinin hesabını soracak.FF Hukuk Müşavirliği, dün de olaylı Trabzonspor- Fenerbahçe maçının sevklerini açıklayamadı.sevkleri haftaya yapacağı bildirildi. TFF'nin avukatları, pazartesiye kadar olaylar üzerinde çalışmalarına devam edecek. Daha sonra disipline yollanacak olan takım, oyuncu ve antrenörlerle ilgili kararı da PFDK, salı günü yapacağı toplantıda verecek.