Avrupa’nın 1 numarası

Üst üste iki beraberliğin ardından Demir Grup Sivasspor'u Marek Hamsik'in akıl dolu golüyle mağlup eden Trabzonspor, iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla Avrupa'yı da dize getirdi.Devam eden en en uzun iç saha yenilmezlik performansına sahip olan Trabzonspor, majör ligler ve Süper Lig'in baz alındığı değerlendirmede 118 takım arasında adını zirveye yazdırdı. Bordo-mavili ekibe, en yakın sekansı 29 maçla Liverpool yaparken,27 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.Karadeniz ekibi; Manchester City (12), Bayern Münih (12), Union Berlin (11), Lens (11), Real Madrid (9), Juventus (9) ve Napoli (8) gibi Avrupa'nın devlerini arkasında bıraktı.Bu süreçte sahasında 13 karşılaşmada yenilmeyen Kanarya da Avrupa'nın bu istatistikte en iyi 4. takımı oldu.Sivasspor maçında en etkili isimlerinden biri Gbamin idi... Zorlu karşılaşmada 95 kez topla buluşan Fildişi Sahilli 6 numara,27 yaşındaki oyuncu, iki hava topu mücadelesinde de rakiplerine üstünlük sağlarken, 4 kez de top çalma başarısı gösterdi.bu sezon en fazla forma giyen isimlerden biri olan Eren Elmalı'nın zorlu Konyaspor deplasmanı öncesi kart cezalısı durumuna düşmesi teknik heyeti zora soktu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçında kaleci'dan sonra iki Türk ismi daha sahaya sürme mecburiyeti var. Avcı'nın Konya karşılaşması öncesi Yusuf Erdoğan'ı sol bekte denemesi,telkinlerde bulunması bekleniyor.