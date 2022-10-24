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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Avrupa’nın 1 numarası

UĞUR ÇEM
Avrupa’nın 1 numarası

Evinde bambaşka bir oyun sergileyen bordo-mavililer, devam eden en iyi iç saha performansını yaptı. Liverpool (29) ile PSG’yi (27) geride bırakan Fırtına, Manchester City (12), Bayern Münih (12) ve Real Madrid’e (9) fark attı

Üst üste iki beraberliğin ardından Demir Grup Sivasspor'u Marek Hamsik'in akıl dolu golüyle mağlup eden Trabzonspor, iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla Avrupa'yı da dize getirdi. Abdullah Avcı'nın takımı, ligde taraftarı önünde son yenilgisini 594 gün önce Alanyaspor'a karşı 3-1'lik skorla aldı. Daha sonra bileğini bükebilen olmazken, namağlup serisini 30 maça (19 galibiyet-11 beraberlik) yükseltti. Devam eden en en uzun iç saha yenilmezlik performansına sahip olan Trabzonspor, majör ligler ve Süper Lig'in baz alındığı değerlendirmede 118 takım arasında adını zirveye yazdırdı. Bordo-mavili ekibe, en yakın sekansı 29 maçla Liverpool yaparken, Paris Saint-Germain 27 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

FENERBAHÇE LİSTEDE EN İYİ 4. TAKIM OLDU
Karadeniz ekibi; Manchester City (12), Bayern Münih (12), Union Berlin (11), Lens (11), Real Madrid (9), Juventus (9) ve Napoli (8) gibi Avrupa'nın devlerini arkasında bıraktı. Geçen sezon İsmail Kartal ile evinde başarılı performans gösteren Fenerbahçe, Jorge Jesus ile bunu sürdürdü. Bu süreçte sahasında 13 karşılaşmada yenilmeyen Kanarya da Avrupa'nın bu istatistikte en iyi 4. takımı oldu.

ORTA SAHANIN TEK PATRONU GBAMİN
Trabzonspor'un Sivasspor maçında en etkili isimlerinden biri Gbamin idi... Zorlu karşılaşmada 95 kez topla buluşan Fildişi Sahilli 6 numara, yüzde 88'lik oranla 68 isabetli pas attı ve girdiği 13 ikili mücadelenin 6'sını da kazandı. 27 yaşındaki oyuncu, iki hava topu mücadelesinde de rakiplerine üstünlük sağlarken, 4 kez de top çalma başarısı gösterdi.

YUSUF ERDOĞAN MECBURİ SOL BEK!
Trabzonspor'da bu sezon en fazla forma giyen isimlerden biri olan Eren Elmalı'nın zorlu Konyaspor deplasmanı öncesi kart cezalısı durumuna düşmesi teknik heyeti zora soktu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçında kaleci Uğurcan Çakır'dan sonra iki Türk ismi daha sahaya sürme mecburiyeti var. Avcı'nın Konya karşılaşması öncesi Yusuf Erdoğan'ı sol bekte denemesi, Hüseyin Türkmen'e de sağ bek için yeniden hazır olması konusunda telkinlerde bulunması bekleniyor.

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