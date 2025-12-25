Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Ayberk için ilk temas
Giriş Tarihi: 25.12.2025

Trabzonspor, Manisa FK forması giyen 21 yaşındaki sağ bek Ayberk Karapo için görüşmelere başladı. Listede Göztepe’den Arda Okan Kurtulan da var

YUNUS EMRE SEL
Süper Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan ancak üst üste gelen kayıplarla araya mutsuz giren Trabzonspor'da transfer görüşmeleri başladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, "Yabancı kontenjanı nedeniyle yerli oyuncu sayımızı artırmamız gerekiyor" açıklamasından sonra, yurt içine dönüldü. Gündeme gelen ilk isim Manisa FK forması altında başarılı bir performansa imza atan Ayberk Karapo oldu. Geçen sezon Çaykur Rizespor'a kiralanan ancak bu sezon kaldığı Manisa FK forması altında 18 maçta ter döküp bir asistlik katkı yapan Ayberk; sağ bek, stoper ve sağ önde forma giyebiliyor. Bordo-mavililer, 21 yaşındaki oyuncuyu sağ bek bölgesinde rekabet oluşturmak için istiyor. Trabzonspor, Göztepe'den Arda Okan Kurtulan için de maliyet araştırması yapıyor.

Tek sorun duran toplar
Trabzonspor, bu sezon duran toplardan kalesinde 6 gol görerek, şimdiden geçen sezonki duran top golü sayısını (5) geride bıraktı. Teknik ekip ve analiz ekibinin, devre arası planlamasında duran top savunmasına yönelik detaylı bir çalışma programı hazırlaması bekleniyor.

