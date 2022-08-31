Ayrılık vakti

Danimarka ekibi, Trabzonspor’a 6 milyon Euro bonservis önerdi. İşin bitmesini bekleyen Cornelius da dün teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncularla vedalaştı
Trabzonspor'a 10 Ağustos 2021 tarihinde transfer olan ve 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan AndreasCornelius ayrılık hazırlığında...Danimarkalı santrfor, futbola başladığıtakım olan Kopenhag'a geri dönmekiçin teknik ekip ve yönetimdenizin istedi. Bu gelişmenin ardından bordo-mavililer, oyuncuya "Kopenhag resmiteklifle gelsin, değerlendirmeyealalım" cevabını verdi.
DANİMARKA'DA SON GÜN
Danimarka kulübü ise Trabzonspor'a 6 milyon Euro bonservis önerisinde bulundu. Bordo-mavililerin teklifesıcak baktığı ve ödeme detaylarınıngörüşüldüğü belirtildi. Danimarka'da transfer dönemi bugün sona erecek. Bu nedenle 29 yaşındaki futbolcunun ayrılığının gün içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Cornelius da dün teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
EMIRHAN GELDİ SIRA UMUT'TA
TRABZONSPOR'UN Basel'den transfer ettiği Emirhan Eraslan Trabzon'a geldi. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki stoper için İsviçre kulübüne bonservis ödemeyecek. Ancak sonrakisatıştan yüzde 20 pay verecek. Üç yıllık anlaşmaya varılan Umut Bozok'un da bugün Trabzon'a geleceği, sözleşme imzalayıp idmana çıkacağı belirtildi.