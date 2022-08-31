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Giriş Tarihi: 31.8.2022

Ayrılık vakti

YUNUS EMRE SEL
Ayrılık vakti

Danimarka ekibi, Trabzonspor’a 6 milyon Euro bonservis önerdi. İşin bitmesini bekleyen Cornelius da dün teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncularla vedalaştı

Trabzonspor'a 10 Ağustos 2021 tarihinde transfer olan ve 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Andreas Cornelius ayrılık hazırlığında... Danimarkalı santrfor, futbola başladığı takım olan Kopenhag'a geri dönmek için teknik ekip ve yönetimden izin istedi. Bu gelişmenin ardından bordo-mavililer, oyuncuya "Kopenhag resmi teklifle gelsin, değerlendirmeye alalım" cevabını verdi.

DANİMARKA'DA SON GÜN
Danimarka kulübü ise Trabzonspor'a 6 milyon Euro bonservis önerisinde bulundu. Bordo-mavililerin teklife sıcak baktığı ve ödeme detaylarının görüşüldüğü belirtildi. Danimarka'da transfer dönemi bugün sona erecek. Bu nedenle 29 yaşındaki futbolcunun ayrılığının gün içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Cornelius da dün teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

EMIRHAN GELDİ SIRA UMUT'TA
TRABZONSPOR'UN Basel'den transfer ettiği Emirhan Eraslan Trabzon'a geldi. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki stoper için İsviçre kulübüne bonservis ödemeyecek. Ancak sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek. Üç yıllık anlaşmaya varılan Umut Bozok'un da bugün Trabzon'a geleceği, sözleşme imzalayıp idmana çıkacağı belirtildi.

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