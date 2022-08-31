Ayrılık vakti

Trabzonspor'a 10 Ağustos 2021 tarihinde transfer olan ve 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunanBu gelişmenin ardından bordo-mavililer, oyuncuya "cevabını verdi.Danimarka kulübü ise Trabzonspor'a 6 milyon Euro bonservis önerisinde bulundu.Danimarka'da transfer dönemi bugün sona erecek. Bu nedenle 29 yaşındaki futbolcunun ayrılığının gün içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Cornelius da dün teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.Basel'den transfer ettiği Emirhan Eraslan Trabzon'a geldi. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki stoper için İsviçre kulübüne bonservis ödemeyecek. Ancakverecek. Üç yıllık anlaşmaya varılan Umut Bozok'un da bugün Trabzon'a geleceği, sözleşme imzalayıp idmana çıkacağı belirtildi.