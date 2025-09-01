Bir attı bir aldı

İlk kez puan kaybeden Fatih Tekke'nin takımı, milli ara sonrası F.Bahçe'ye konuk olacak



SORUNUMUZ ÖN ALAN BASKISI!

Teknik Direktörü Fatih Tekke puan kaybı sonrası teşhisi koydu. Genç hoca, "Sorun olarak ön alan baskımız düşünce takımım sorun yaşıyor. Bu sorun bu maçta da gözüktü. Onuachu'nun da sarı kart görmesi koruma amaçlı almamızı gerektirdi. Kaybetmemek önemli ama Trabzonspor için kendi evinde derbi niteliğindeki maçları daha sakin ve iki yöndü oynamak zorunda" dedi. 10 numara ihtiyacı olup olmadığı sorusuna "İhtiyaç olan bölge sadece o değil. Uğurcan'ın yine inanılmaz kurtardı. Az ama önemli pozisyon verdik. Öndeki oyuncuların daha cesur ve net olarak hücumları bitirmemiz gerekiyor" yanıtını verdi.





KAFASI ÇALIŞIYOR

Sezonun ilk haftasında Kocaelispor maçında fileleri bulan Onuachu, Kasımpaşa ve Antalya karşılaşmalarını boş geçmişti. Nijeryalı forvet, dün 16. dakikada Zubkov'un sağdan gelen ortasında adeta uçarak kafayla topu ağlara gönderdi. Tecrübeli yıldızın son 3 golü de kafa vuruşuyla geldi. Onuachu, 28'de de rakibin topunu çıkardı.



DEĞİŞİKLİK TAKTİKSELDİ

Trabzonspor'un tek golünü atan Onuachu, 81'de yerini Sikan'a bıraktı. Karşılaşmayı ve bu değişiklik için şu değerlendirmeyi yaptı: "Değişiklik taktikseldi. Takım için mücadele ettim. Yorgunluk etkisi nedeniyle hoca değiştirdi. Benim için öncelik gol atmak ama kazanınca hep birlikte kazanıyoruz."



ORGUNLUĞUMUZ SAHAYA YANSI

SAMSUNSPOR'A 1 puanı getiren Mouandilmadji, perşembe günü Avrupa'da oynadıkları Panathinaikos karşılaşması nedeniyle yorgun olduklarına vurgu yaptı. Golcü futbolcu, " İlk yarıda biraz yorgunduk. İlk 20 dakikada bu görüldü. İstemediğimiz bir gol yedik. Net pozisyonları değerlendiremedik. Biri de bana aitti. Bir puan, benim için, kulübüm için, şehir için önemli o yüzden mutluyuz" diye konuştu.



PENALTI KARARI VAR'DAN DÖNDÜ

62'DE Paul Onuachu ceza sahası içinde Sansunspor kalecisi Okan'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı dedi. VAR'dan Ali Şansalan'ın uyarısıyla ekran başına giden hakem Adnan Deniz Kayatepe kararını iptal etti.



PİNA SAKATLANDI

Trabzonspor'un son haftalardaki formda ismi Wagner Pina karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlık yaşadı. Bir süre yerde kalan ve sağ arka adalesini gösteren oyuncu yapılan tedaviye rağmen oyuna devam edemeyince yerini Arif Boşluk'a bıraktı. Pina'nın oyun dışı kalması Trabzonspor'un özellikle ikinci yarıdaki mücadelesini etkiledi.