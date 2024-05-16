Bu forma sizin onurunuz!

U19 Elit A Ligi finalinde Samsunspor'u 3-2 yenerek şampiyon olan Trabzonspor U19 Takımı'nın maçını Antalya'da izleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gençlere önemli mesajlar verdi. Mücadele sonrası sahaya inerek kupayı verdiği takımı kutlayan tecrübeli çalıştırıcı,dedi.Gençlere şimdiden bir kariyer planlaması içine girmeleri gerektiğini hatırlatan Avcı, "Bu tür maçların kazananı veya kaybedeni yoktur. Kazandığınız en önemli şey, deneyimdir.Sorumlu olduğunuz forma, Trabzonspor forması." ifadelerini kullandı.scout ekibi, Polonya 1. Lig ekibi Slask Wroclaw'ın 19 yaşındaki Polonyalı sağ beki Lukasz Gerstenstein'i takibe aldı. Bu sezon Stal Mielec'te kiralık olarak forma giyen Gerstenstein, 22 maçta görev aldı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.TRABZONSPOR, 2025-26 sezonu reklam ve kol sponsorluğu için Asoy İnşaat ile anlaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Asoy İnşaat A.Ş. şirketimize sözleşmenin imzası ile birlikte peşin olaraködeyecektir" denildi.