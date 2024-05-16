Bu forma sizin onurunuz!

U19 Elit A Ligi finalinde Samsunspor'u 3-2 yenerek şampiyon olan Trabzonspor U19 Takımı'nın maçını Antalya'da izleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gençlere önemli mesajlar verdi. Mücadele sonrası sahaya inerek kupayı verdiği takımı kutlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Sonuna kadar hak ettiğiniz bir zafer. Hepinizi tebrik ederim. Bundan sonra önünüzde uzun bir yol var"
dedi.
OKUL EĞİTİMİNİZİ TAMAMLAYIN
Gençlere şimdiden bir kariyer planlaması içine girmeleri gerektiğini hatırlatan Avcı, "Bu tür maçların kazananı veya kaybedeni yoktur. Kazandığınız en önemli şey, deneyimdir. Futbolla birlikte okul eğitiminizi de tamamlayın. Beslenme alışkanlıklarınıza ve düzenli yaşamaya dikkat edin.
Sorumlu olduğunuz forma, Trabzonspor forması. Sadece sahada değil her alanda bunu en iyi şekilde temsil edin ve onurla taşıyın
" ifadelerini kullandı.
GERSTENSTEİN'E TAKİP
Trabzonspor
scout ekibi, Polonya 1. Lig ekibi Slask Wroclaw'ın 19 yaşındaki Polonyalı sağ beki Lukasz Gerstenstein'i takibe aldı. Bu sezon Stal Mielec'te kiralık olarak forma giyen Gerstenstein, 22 maçta görev aldı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan genç yeteneğin transfer durumu ile ilgili bilgi toplanıyor.
KOLA YENİ SPONSOR
TRABZONSPOR, 2025-26 sezonu reklam ve kol sponsorluğu için Asoy İnşaat ile anlaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Asoy İnşaat A.Ş. şirketimize sözleşmenin imzası ile birlikte peşin olarak 1 milyon 100 bin Euro+KDV
ödeyecektir" denildi.