Trabzonspor Kulübü'nün 59. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi. Burada konuşma yapan Başkan Ertuğrul Doğan, "Geldiğimiz günden beri başta Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli arazilerin Trabzonspor'a tahsisinde başrolde. Şu ana kadar dört arazi kazandırdık, beşincisi yolda. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar ekonomik anlamda çok net şekilde başarılı olduk. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde bir aksilik yaşamazsak artık Trabzonspor'un borç konusu kalmayacak" dedi. Bu arada Trabzonspor'un 31.08.2025 tarihi itibariyle borcu 4 milyar 255 milyon 973 bin 334 TL olarak açıklandı. Bu borçta Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinden elde edilen gelirin dahil olmadığı kaydedildi.