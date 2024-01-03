Dışarıda Avcı ile sert esiyor

Tecrübeli teknik direktörün ikinci döneminde 5 deplasman maçından üç galibiyet, iki beraberlik alan Trabzonspor, Başkent’te A.Gücü’nü de devirmenin hesaplarını yapıyor
Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından oynadığı 5 deplasman maçında 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan elde ederek rakip sahada 2,2 puan ortalamasıyla oynadı. Bordo-mavililer,cumartesi günü Başkent'te karşılaşacaklarıAnkaragücü'nü de devirip, başarılı dış sahaperformansını sürdürmeyi hedefliyor.
İÇ SAHADA 7 PUANDA KALDILAR
Öte yandan Trabzonspor, Avcı yönetiminde deplasmanda iç sahadan daha fazla puan topladı. Avcı idaresinde 5 dış saha maçında 11 puan kazanan Karadeniz ekibi, iç sahada ise 4müsabakada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlikalarak 7 puan elde etti. Avcı ile iç sahada 1,75 puan ortalaması yakalayan Karadeniz ekibi, dış saha ortalamasının gerisinde kaldı.
SAĞ BEKTE SIKI REKABET Trabzonspor'da lige verilen arada özellikle sağ bek mevkiinde sıkı bir rekabet yaşanıyor. Mehmet Can Aydın, sezonun üçüncü haftasında Danimarkalı Larsen'den formayı almıştı. AncakAbdullah Avcı, ligdeki son 4 maçta Mehmet Can'ı kulübeyeçekip yeniden Larsen'i sağ bekte kullandı. Mehmet Can 11'e dönmek için antrenmanlarda ekstra performans ortaya koyarken, Larsen de formayı bırakmaya niyetli değil.