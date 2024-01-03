Dışarıda Avcı ile sert esiyor

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından oynadığı 5 deplasman maçında 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan elde ederek rakip sahada 2,2 puan ortalamasıyla oynadı.Öte yandan Trabzonspor, Avcı yönetiminde deplasmanda iç sahadan daha fazla puan topladı. Avcı idaresinde 5 dış saha maçında 11 puan kazanan Karadeniz ekibi,Avcı ile iç sahada 1,75 puan ortalaması yakalayan Karadeniz ekibi, dış saha ortalamasının gerisinde kaldı.lige verilen arada özellikle sağ bek mevkiinde sıkı bir rekabet yaşanıyor. Mehmet Can Aydın, sezonun üçüncü haftasında Danimarkalı Larsen'den formayı almıştı.Mehmet Can 11'e dönmek için antrenmanlarda ekstra performans ortaya koyarken, Larsen de formayı bırakmaya niyetli değil.