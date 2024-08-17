En büyük zaafı kolay gol yemesi

Avrupa Ligi'ne havlu atan Trabzonspor, yoluna Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Fırtına, Kupa 3'te St. Gallen ile kozlarını paylaşacak.İşte detaylar:sezon 8 resmi maçta 18 gol atan St. Gallen, ağlarında kolay gol görüyor.çok dikkat edilmesi gereken oyuncularıSantrfor oynayan ikili, bu sezon takımın 18 golünün 8'ini (4-4) kaydetti.Maaben'in çalıştırdığı takım, 4-4-2 sistemiyle sahaya yayılıyor.Euro değeri bulunan St. Gallen'in yaş ortalaması 25.