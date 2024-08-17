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Giriş Tarihi: 17.8.2024

En büyük zaafı kolay gol yemesi

Trabzonspor’un rakibi, İsviçre Ligi’nde 3. sırada. Bu sezon ağları 18 kez sarsmasına karşın filelerinde maç başına 1 gol gördü. Geubbels ve Akolo forvet ikilisi, dikkat edilmesi gereken oyuncular

UĞUR ÇEM
En büyük zaafı kolay gol yemesi
Avrupa Ligi'ne havlu atan Trabzonspor, yoluna Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Fırtına, Kupa 3'te St. Gallen ile kozlarını paylaşacak. İsviçre temsilcisi, ligde 4 maçta 3 galibiyet-1 yenilgi sonucu 9 puanla 3. sırada yer alıyor. İşte detaylar:
BU sezon 8 resmi maçta 18 gol atan St. Gallen, ağlarında kolay gol görüyor. 8 kez filelerini düşürürken, maç başı 1 gol yemesi dezavantajı olarak öne çıkıyor.
EN çok dikkat edilmesi gereken oyuncuları Willem Geubbels ve Chadrac Akolo. Santrfor oynayan ikili, bu sezon takımın 18 golünün 8'ini (4-4) kaydetti.
ENRICO Maaben'in çalıştırdığı takım, 4-4-2 sistemiyle sahaya yayılıyor.
23 MİLYON Euro değeri bulunan St. Gallen'in yaş ortalaması 25.
DEFANSTAKİ Stergiou'nun yerini Stephan Ambrosius ile doldurdular.
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En büyük zaafı kolay gol yemesi
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