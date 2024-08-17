En büyük zaafı kolay gol yemesi

Avrupa Ligi'ne havlu atan Trabzonspor, yoluna Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Fırtına, Kupa 3'te St. Gallen ile kozlarını paylaşacak. İsviçre temsilcisi, ligde 4 maçta 3 galibiyet-1 yenilgi sonucu 9 puanla 3. sırada yer alıyor.
İşte detaylar:
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sezon 8 resmi maçta 18 gol atan St. Gallen, ağlarında kolay gol görüyor. 8 kez filelerini düşürürken, maç başı 1 gol yemesi dezavantajı olarak öne çıkıyor.
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çok dikkat edilmesi gereken oyuncuları Willem Geubbels ve Chadrac Akolo.
Santrfor oynayan ikili, bu sezon takımın 18 golünün 8'ini (4-4) kaydetti.
ENRICO
Maaben'in çalıştırdığı takım, 4-4-2 sistemiyle sahaya yayılıyor.
23 MİLYON
Euro değeri bulunan St. Gallen'in yaş ortalaması 25.
DEFANSTAKİ Stergiou'nun yerini Stephan Ambrosius ile doldurdular.