Fırtına ilk zaferinin peşinde

Trabzonspor, Avrupa'daki play-off maçları sebebiyle Süper Lig'in üçüncü haftasından ertelenen karşılaşmada bu akşam saat 20.00'de Kayserispor'u konuk edecek. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk lig müsabakasında Beşiktaş ile berabere kalan bordo-mavililer, bu sezon ligdeki ilk galibiyetine ulaşmak istiyor. Üç maçından da beraberlikle ayrılan Fırtına'da Kayserispor ile oynanacak maçta statü gereği Banza, Cham ve Serdar Saatçı ileAyrıca sakatlıkları bulunan Enis ve Hüseyin de oynayamayacak. Güneş, takımı sahaya galibiyet parolası ile çıkaracak. Tecrübeli hocanın,dediği öğrenildi.Trabzonspor'da kasığında ağrı hisseden Savic, MR'a girdi. Karadağlı stoperde ciddi bir bulguya rastlanmadı ve dün akşam idmana katıldı. Oynayıp oynamamasıyla ilgili kararı teknik ekip, sağlık heyetiyle görüşerek verecek.