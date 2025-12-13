Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Fırtına’da dev kayıp!
Giriş Tarihi: 13.12.2025

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'un golcüsü Onuachu, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için açıkladığı kadroya dahil edildi. Cezalı olduğu için Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olan 2.01'lik dev forvet, 15 Aralık'ta ülkesine gidecek. Deneyimli oyuncu; 22 Aralık'taki Gençlerbirliği deplasmanında, 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa yarı finalinde kesin olarak görev yapamayacak. Onuachu'nun, Trabzonspor'a dönüş tarihi ise Nijerya'nın turnuvadaki performansına göre şekillenecek. Fırtına'da ayrıca Oulai de Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek.
