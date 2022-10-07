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Giriş Tarihi: 7.10.2022

Fırtına’nın tadı kaçtı!

Fırtına’nın tadı kaçtı!

11. dakikada Maxi Gomez kırmızı kart görünce tüm planlar altüst oldu. 14’te ağları sarsan Ben Yedder 45+2’de bu kez penaltıdan takımını güldürdü. 55’te Disasi farkı açarken tek golümüz Bakasetas’tan geldi. Kızılyıldız'ın, Ferencvaros'u 4-1 yenmesiyle grupta işler iyice karıştı

YAZICI DÖKÜLDÜ
Yusuf Yazıcı maç boyunca 18 pas kullanırken %72 isabet buldu. Girdiği 9 ikili mücadelenin altısını kaybeden yıldız oyuncu, 4 hava topu mücadelesinin de tamamını kaybetti.

'ÖZÜR DİLİYORUM'
Karşılaşmanın başında kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakan Maxi Gomez özür diledi. Uruguaylı futbolcu "Maçta olanlar için gerçekten çok kötü hissediyorum, takım arkadaşlarımdan ve tüm Trabzon taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Ayrıca, rakibe vurmak gibi bir niyetim olmadığını da açıklığa kavuşturun. Desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



DEPLASMANDA KAYIP SÜRÜYOR
Fransa deplasmanında Karadeniz ekibi sahadan yenilgiyle ayrılırken Avrupa Ligi'ndeki kayıp serisi de devam etti. Bordo-mavililer, Eylül 2014'te Metalist Kharkiv'i 2-1 mağlup etti, sonrasında oynadığı 7 dış saha maçını da kaybetti.

GOMEZ KIZARDI
Bordo-mavililer, Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesi sonrasında 80 dakika 10 kişi oynadı. 11. dakikada kendisine faul yapılan Uruguaylı forvetin yerde yuvarlanırken ayağının tabanı Camara'nın yüzüne geldi. İlk etapta faul veren hakem ardından VAR'ın çağrısı sonrası pozisyonu inceledi ve kırmızı kart kararı verdi. Trabzonspor taraftarı ise sosyal medyada kırmızı kart nedeniyle oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

FRANSA'DA SKANDAL! KÖPEKLERLE ARADILAR
Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken sınırlar da aşıldı. Bordo-mavili taraftarların üstlerini köpeklerle arayan Fransız polisi, işi abarttı, bir taraftarı da köpek ısırdı.

MONACO'DA ROTASYON İŞE YARAMADI!
Fırtına'da son oynanan Kayseri karşılaşmasına göre üç değişiklik vardı. Abdullah Avcı, savunmada Hugo'nun yerine Denswil'i kullandı. Bakasetas ve Abdülkadir Ömür kulübeye alınırken yerine ise Yusuf Yazıcı ve Bardhi sahadaydı

12 YIL SONRA KAYBETTİ!
Avrupa arenasında Fransız ekiplerine karşı düne kadar oynadığı 6 maçta sadece bir kez kaybeden Trabzonspor 2009-10 sezonundan sonra yeniden yenilgiyle tanıştı. Fırtına, 2009-10'da Toulouse'a 3-1 yenilirken toplamda ise Fransız takımlarına karşı 3 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

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Fırtına’nın tadı kaçtı!
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