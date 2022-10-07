Fırtına’nın tadı kaçtı!

11. dakikada Maxi Gomez kırmızı kart görünce tüm planlar altüst oldu. 14’te ağları sarsan Ben Yedder 45+2’de bu kez penaltıdan takımını güldürdü. 55’te Disasi farkı açarken tek golümüz Bakasetas’tan geldi. Kızılyıldız'ın, Ferencvaros'u 4-1 yenmesiyle grupta işler iyice karıştı
YAZICI DÖKÜLDÜ
Yusuf Yazıcı maç boyunca 18 pas kullanırken %72 isabet buldu. Girdiği 9 ikili mücadelenin altısını kaybeden yıldız oyuncu, 4 hava topu mücadelesinin de tamamını kaybetti.
'ÖZÜR DİLİYORUM'
Karşılaşmanın başında kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakan Maxi Gomez özür diledi. Uruguaylı futbolcu "Maçta olanlariçin gerçekten çok kötü hissediyorum, takımarkadaşlarımdan ve tüm Trabzon taraftarlarındanözür dilemek istiyorum. Ayrıca, rakibevurmak gibi bir niyetim olmadığını daaçıklığa kavuşturun. Desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
DEPLASMANDA KAYIP SÜRÜYOR
Fransa deplasmanında Karadeniz ekibi sahadan yenilgiyle ayrılırken Avrupa Ligi'ndeki kayıp serisi de devam etti. Bordo-mavililer, Eylül 2014'te Metalist Kharkiv'i 2-1 mağlup etti, sonrasında oynadığı 7 dış saha maçını da kaybetti.
GOMEZ KIZARDI
Bordo-mavililer, Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesi sonrasında 80 dakika 10 kişi oynadı. 11. dakikada kendisine faul yapılan Uruguaylı forvetin yerde yuvarlanırken ayağının tabanı Camara'nın yüzüne geldi. İlk etapta faul verenhakem ardından VAR'ın çağrısısonrası pozisyonu inceledive kırmızı kart kararıverdi. Trabzonspor taraftarı ise sosyal medyada kırmızı kart nedeniyle oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu.
FRANSA'DA SKANDAL!KÖPEKLERLE ARADILAR
Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken sınırlar da aşıldı. Bordo-mavilitaraftarların üstleriniköpeklerle arayan Fransızpolisi, işi abarttı, bir taraftarıda köpek ısırdı.
MONACO'DA ROTASYON İŞE YARAMADI!
Fırtına'da son oynanan Kayseri karşılaşmasına göre üç değişiklik vardı. Abdullah Avcı, savunmada Hugo'nun yerine Denswil'i kullandı. Bakasetas ve Abdülkadir Ömür kulübeye alınırken yerine ise Yusuf Yazıcı ve Bardhi sahadaydı
12 YIL SONRA KAYBETTİ!
Avrupa arenasında Fransız ekiplerine karşı düne kadar oynadığı 6 maçta sadece bir kez kaybeden Trabzonspor 2009-10 sezonundan sonra yeniden yenilgiyle tanıştı. Fırtına, 2009-10'da Toulouse'a 3-1 yenilirken toplamda ise Fransız takımlarına karşı 3 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.