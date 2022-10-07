Fırtına’nın tadı kaçtı!

Yusuf Yazıcı maç boyunca 18 pas kullanırken %72 isabet buldu. Girdiği 9 ikili mücadelenin altısını kaybeden yıldız oyuncu, 4 hava topu mücadelesinin de tamamını kaybetti.Karşılaşmanın başında kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakan Maxi Gomez özür diledi. Uruguaylı futbolcuDesteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Fransa deplasmanında Karadeniz ekibi sahadan yenilgiyle ayrılırken Avrupa Ligi'ndeki kayıp serisi de devam etti. Bordo-mavililer, Eylül 2014'te Metalist Kharkiv'i 2-1 mağlup etti, sonrasında oynadığı 7 dış saha maçını da kaybetti.Bordo-mavililer, Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesi sonrasında 80 dakika 10 kişi oynadı. 11. dakikada kendisine faul yapılan Uruguaylı forvetin yerde yuvarlanırken ayağının tabanı Camara'nın yüzüne geldi.Trabzonspor taraftarı ise sosyal medyada kırmızı kart nedeniyle oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu.Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken sınırlar da aşıldı.Fırtına'da son oynanan Kayseri karşılaşmasına göre üç değişiklik vardı. Abdullah Avcı, savunmada Hugo'nun yerine Denswil'i kullandı. Bakasetas ve Abdülkadir Ömür kulübeye alınırken yerine ise Yusuf Yazıcı ve Bardhi sahadaydıAvrupa arenasında Fransız ekiplerine karşı düne kadar oynadığı 6 maçta sadece bir kez kaybeden Trabzonspor 2009-10 sezonundan sonra yeniden yenilgiyle tanıştı. Fırtına, 2009-10'da Toulouse'a 3-1 yenilirken toplamda ise Fransız takımlarına karşı 3 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.