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Giriş Tarihi: 14.9.2022

Güvenıyoruz

Güvenıyoruz
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kötü sonuçların ardından açıklamalarda bulundu. Tüm camianın çok üzgün olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbolun doğasında olan durumları yaşıyoruz. Bu sonuçların sebebi ne olursa olsun, puan alamadığınız zaman değil, mücadeleyi bırakırsanız her şeyinizi kaybedersiniz. Abdullah Avcı ve futbolculara güveniyoruz. Onlar bugüne kadar hep zor olanı değil imkânsızı başarmak için mücadele ettiler ve son iki yılda 3 kupa kazanarak da bunu gerçekleştirdiler. Taraftarlarımız karamsarlığa kapılmasın. Başta Abdullah Avcı ve ekibi olmak üzere tüm futbolcu kadromuza her zamankinden daha fazla güveniyoruz. Onların, Trabzonspor'un hedefleri doğrultusunda her zorluğu aşacağına, her hedefe ulaşacağına olan inancımız, dün ne kadar güçlüyse bugün de o kadar güçlü."

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