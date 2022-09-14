Güvenıyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kötü sonuçların ardından açıklamalarda bulundu. Tüm camianın çok üzgün olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbolun doğasında olan durumları yaşıyoruz. Busonuçların sebebi ne olursa olsun,puan alamadığınız zaman değil,mücadeleyi bırakırsanız her şeyinizikaybedersiniz. Abdullah Avcı ve futbolculara güveniyoruz. Onlar bugüne kadar hep zor olanı değilimkânsızı başarmak için mücadeleettiler ve son iki yılda 3 kupa kazanarak da bunu gerçekleştirdiler. Taraftarlarımız karamsarlığa kapılmasın. Başta Abdullah Avcı ve ekibi olmak üzere tüm futbolcu kadromuza her zamankinden daha fazla güveniyoruz. Onların, Trabzonspor'un hedefleridoğrultusunda herzorluğu aşacağına, herhedefe ulaşacağına olan inancımız, dün ne kadar güçlüyse bugün de o kadar güçlü."