Güvenıyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kötü sonuçların ardından açıklamalarda bulundu. Tüm camianın çok üzgün olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbolun doğasında olan durumları yaşıyoruz.Abdullah Avcı ve futbolculara güveniyoruz. Onlar bugüne kadar hepve son iki yılda 3 kupa kazanarak da bunu gerçekleştirdiler. Taraftarlarımız karamsarlığa kapılmasın. Başta Abdullah Avcı ve ekibi olmak üzere tüm futbolcu kadromuza her zamankinden daha fazla güveniyoruz. Onların,olan inancımız, dün ne kadar güçlüyse bugün de o kadar güçlü."