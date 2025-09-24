‘Hata yaptım ama bu ilk değildi!’

Hakem Arda Kardeşler, Trabzonspor-Gaziantep maçında bordo-mavililer lehine verdiği faulde top Visca'ya geldikten sonra düdüğü çalarak atağı kesmesinin ve gelen tepkilerin ardından ilk kez konuştu. Trabzonspor'un düdüğünü asmasını istediği ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun dadediği Kardeşler şu ifadeleri kullandı: "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu, yaptığım ilk hata değildi. TFF Başkanı'nın 'Hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum."