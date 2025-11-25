İnanılmaz bir patlama oldu!

Teknik Direktörü Fatih Tekke, çok zor bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, takım olarak daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi.diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu maçta Muçi adına çok sevindim. Oyuncularımıza istemedikleri tepkiler oluyor bazen. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu her zaman söyledim. 3 puan almamızda büyük pay sahibi oldu. Açıkçası kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz derecede bir patlama oldu herhalde" ifadesini kullandı.