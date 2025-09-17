İşte VAR kayıtları

Fenerbahçe'ninTrabzonspor'u 1-0 yendiği maçın tartışmaları sürerken dün VAR kayıtları açıklandı. Bordomavililerin Onuachu ile bulduğu gol, pozisyon öncesinde Nijeryalı futbolcunun, Skriniar'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti. İşte hakem Ozan Ergün ve VAR'ın başındaki Davut Dakul Çelik'in konuşmaları… VAR: Ozan hocam, VAR konuşuyor. Hakem: Evet. VAR: App'deki faul için sana sahada inceleme öneriyorum. Hakem: Okey, tamam. AVAR (Serkan Çimen): Onuachu yapıyor. VAR: Önce temas noktasını göstereceğim. Hakem: Evet görüyorum temas noktasını. VAR: Şu an temas noktası, şimdi loop'ta oynatıyorum. Hakem: Tamam. App'de app'yi gösterir misin? Pozisyonu akıtır mısın? VAR: Hemen, hemen onu da gösteriyorum. Tamam golü iptal ediyorum. 30 numaraya sarı kart gösteriyorum. Orta sahadan Fenerbahçe lehine faulle başlıyorum. VAR: Konfirmedir.