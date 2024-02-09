Kâbustan uyandı

105+1'de Visca'nın Trabzon yarı sahasından yaptığı asistinde Trezeguet çeyrek final biletini kestiMilli Takımı'nda yer aldığı için 6 maçı kaçıran ve takıma Beşiktaş derbisiyle dönen Trezeguet, 105+1. dakikada galibiyeti ve turu getiren isimdi.futbolcu, karşılaşma sonrası, "Allah'a hamd ediyorum.Beşiktaş maçında galibiyeti hak etmiş ama başaramamıştık. G.Birliği karşısında kazandığımız için mutluyum" dedi.Trabzonspor'da 4 asisti bulunan Eren Elmalı, 90+6. dakikada maçı uzatmaya götürürken bordo- mavili formayla 71. maçında ilk golünü kaydetti. Kariyerinin ise ikinci golünü atmayı başardı.18 Ocak'ta Türkiye Kupası 5. turunda Manisa FK'yı 3-1 yenen Trabzonspor, sonrasında galibiyeti unutmuştu. Süper Lig'de üst üste 4 maçını (G.Saray, Rize, Kasımpaşa, Beşiktaş) kaybeden bordo-mavililer yine bir kupa maçıyla kazanan taraf oldu., Dortmund'dan renklerine kattığı Thomas Meunier,32 yaşındaki sağ bek, Eren Elmalı'nın skoru 1-1'e getiren kritik golünde asisti yapan isimdi. Yeni yıldız karşılaşma sonrası şunları söyledi:İkinci yarı daha fazla baskı yaptık. Şans oluşturmaya başladık ve kazandık.Çünkü takımda bunu yapacak çok oyuncu var."Avcı, transfer içinse "Bu süreçte başkanla hergün 5-6 kez konuşuyoruz. Bu saatten sonra gelecek oyuncunun direkt 11'de oynuyor olması gerek.diye konuştu.