Kâbustan uyandı

105+1'de Visca'nın Trabzon yarı sahasından yaptığı asistinde Trezeguet çeyrek final biletini kesti
ALLAH'A HAMDOLSUN
mısır
Milli Takımı'nda yer aldığı için 6 maçı kaçıran ve takıma Beşiktaş derbisiyle dönen Trezeguet, 105+1. dakikada galibiyeti ve turu getiren isimdi. 8 maç sonra gol sevinci yaşayan
futbolcu, karşılaşma sonrası, "Allah'a hamd ediyorum. Kupa bizim için bu sene en büyük hedef.
Beşiktaş maçında galibiyeti hak etmiş ama başaramamıştık. G.Birliği karşısında kazandığımız için mutluyum" dedi.
EREN HAYATA BAĞLADI
Trabzonspor'da 4 asisti bulunan Eren Elmalı, 90+6. dakikada maçı uzatmaya götürürken bordo- mavili formayla 71. maçında ilk golünü kaydetti. Kariyerinin ise ikinci golünü atmayı başardı.
GALİBİYETİ HATIRLADI
18 Ocak'ta Türkiye Kupası 5. turunda Manisa FK'yı 3-1 yenen Trabzonspor, sonrasında galibiyeti unutmuştu. Süper Lig'de üst üste 4 maçını (G.Saray, Rize, Kasımpaşa, Beşiktaş) kaybeden bordo-mavililer yine bir kupa maçıyla kazanan taraf oldu.
BU MAÇI HİÇ UNUTMAYACAĞIM
Trabzonspor'un
, Dortmund'dan renklerine kattığı Thomas Meunier, G.Birliği maçının ikinci yarısında Mehmet Can Aydın'ın yerine oyuna girdi.
32 yaşındaki sağ bek, Eren Elmalı'nın skoru 1-1'e getiren kritik golünde asisti yapan isimdi. Yeni yıldız karşılaşma sonrası şunları söyledi: "İlk maçım hiç unutmayacağım bir maç oldu.
İkinci yarı daha fazla baskı yaptık. Şans oluşturmaya başladık ve kazandık. İlk maçımda asist yapmak güzeldi ama daha da iyi olacağımı biliyorum. Kaliteyi hep birlikte artıracağız.
Çünkü takımda bunu yapacak çok oyuncu var."
TRANSFER İÇİN NE DEDİ?
Avcı, transfer içinse "Bu süreçte başkanla hergün 5-6 kez konuşuyoruz. Bu saatten sonra gelecek oyuncunun direkt 11'de oynuyor olması gerek. Bana kalsa ben çok daha fazla transfer isterim ama kulübün ekonomisine göre hareket etmemiz gerek"
diye konuştu.