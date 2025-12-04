Kupada da çok güçlü

67 GÜN SONRA SEVİNDİ

Van karşısında perdeyi açan Sikan, bu sezon 2. golünü kaydetti. En son ligde Karagümrük ağlarını sarsan Ukraynalı forvet, 67 gün sonra gol sevinci yaşadı. Trabzonspor formasıyla da fileleri 5 defa havalandırdı.

KALEDE COŞTU ALKIŞ TOPLADI

TEKNİK direktör Fatih Tekke'nin kalede görevlendirdiği 19 yaşındaki Onuralp Çevikkan, performansıyla coştu. Üst üste iki pozisyonda Cedric'e geçit vermeyen genç file bekçisi, maçı 2 kurtarışla tamamladı. Tam not alan Onuralp, "Trabzonspor tarihinde büyük kaleciler olmuştur. Biz de onları örnek alıyoruz" diye konuştu.