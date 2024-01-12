Kusursuz fırtına

Paul Onuachu, Samsunspor'a karşı kolay bir maç oynamadıklarını söyledi. Hocası Abdullah Avcı'nın da maçtan önce uyarılarda bulunduğunu ifade eden deneyimli santrfor, "Rakibimiz son 4 maçında iyi performans sergilemişti. Karşılaşmada özellikle ilk yarı itibariyle iyi bir karakter ortaya koyduk. Hak edilmiş bir 3 puan oldu bizim açımızdan. Sezon başında Trabzonspor'a geldiğimde 4 maç oynamış bir takıma katılmak kolay değildi" dedi.Trabzonspor, kafa golü geleneğini Samsunspor karşısında da sürdürdü.Nijeryalı 2.01'lik dev santrfor Onuachu, 9 golün 5'ini kafa vuruşuyla kaydederken Enis Destan ile Benkovic 2'şer, Trezeguet ve Denswil de 1'er kez takım arkadaşlarına eşlik etti.TRABZONSPOR Kulübü'nün kurulları ile bir araya gelen Başkan Ertuğrul Doğan,Doğan, "Oyuncu ve haklarının değerlenmesi sayesinde teknik iflastan kurtuluyoruz. Oysa ki normal faaliyetlerimiz kapsamında öz kaynaklarımızın da pozitif olması şart" ifadelerini kullandı.YUNUS EMRE SEL