Kusursuz fırtına

Perdeyi Benkovic açtı, Onuachu farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip, uzatma dakikalarında kazandığı penaltıyı Taylan’la gole çevirse de gülen taraf bordo-mavililer oldu
HAK EDEREK KAZANDIK
Paul Onuachu, Samsunspor'a karşı kolay bir maç oynamadıklarını söyledi. Hocası Abdullah Avcı'nın da maçtan önce uyarılarda bulunduğunu ifade eden deneyimli santrfor, "Rakibimiz son 4 maçında iyi performans sergilemişti. Karşılaşmada özellikle ilk yarı itibariyle iyi bir karakter ortaya koyduk. Hak edilmiş bir 3 puan oldu bizim açımızdan. Sezon başında Trabzonspor'a geldiğimde 4 maç oynamış bir takıma katılmak kolay değildi" dedi.
TRABZON HAVA YOLLARI!
Trabzonspor, kafa golü geleneğini Samsunspor karşısında da sürdürdü. Benkovicve Onuachu'nun şık iki kafasıylagalibiyete uzanan bordo-mavililer,bu sezon attığı 34 golün 11'ini buşekilde ağlara yollarken ligin de eniyi takımı unvanını aldı. Nijeryalı 2.01'lik dev santrfor Onuachu, 9 golün 5'ini kafa vuruşuyla kaydederken Enis Destan ile Benkovic 2'şer, Trezeguet ve Denswil de 1'er kez takım arkadaşlarına eşlik etti.
TEKNİK İFLASTANKURTULUYORUZ
TRABZONSPOR Kulübü'nün kurulları ile bir araya gelen Başkan Ertuğrul Doğan, Türk futbol ekonomisiile ilgili yerinde karar aldıklarını, almaya dadevam edeceklerini söyledi. Doğan, "Oyuncu ve haklarının değerlenmesi sayesinde teknik iflastan kurtuluyoruz. Oysa ki normal faaliyetlerimiz kapsamında öz kaynaklarımızın da pozitif olması şart" ifadelerini kullandı.
YUNUS EMRE SEL