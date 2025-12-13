Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Muçi’nin bonservisini istersek alırız
Giriş Tarihi: 13.12.2025

Muçi’nin bonservisini istersek alırız

Rakiplerle olan bütçe farkımız ortada. Paraya karşı emeğin savaşını vermeye hazırız. Mücadele ruhumuz çok yüksek Teknik heyet isterse Muçi'nin bonservisini alırız. Ciddi bir oyuncu havuzumuz var. Edin Visca'nın sözleşmesini dondurup yerine transfer yapacağız

Muçi’nin bonservisini istersek alırız
  • ABONE OL

Bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Trabzon'da ziyaretlerde bulundu. Takıma güvendiğini belirten Doğan, transferler hakkında da konuştu. Rakiplerle aradaki bütçe farkına dikkat çeken başkan, "Paraya karşı emeğin savaşını vermeye hazırız. Camia olarak mücadele ruhumuz yüksekte. Trabzonspor olarak hepimizin aklında tek bir şey var; zirvede olmak, başarılı olmak. Dört oyuncumuza teklifler var. Ancak kadroyu korumak istiyoruz. Transferde ciddi bir oyuncu havuzumuz var. Teknik ekip isterse Ernest Muçi'yi alırız. Rakamları ortada" (Satın alma opsiyonu 8.5 milyon Euro) dedi.

KAHVECİ'YE HAYIR!
Sakatlanan ve sezonu kapatan Edin Visca'nın sözleşmesini donduracaklarını bildiren başkan Ertuğrul Doğan, "Kendisi çok sevdiğimiz bir oyuncu. Değerli bir arkadaşımız, Türk futbolu için de öyle. İnsan olarak da çok değerli, sakatlığına tüm camia olarak gerçekten çok üzüldük. Oraya ekleme yapacağız" şeklinde konuştu. İrfan Can Kahveci'nin transfer edilip edilmeyeceği ile ilgili soruya ise tek kelimelik bir yanıt veren Doğan, "Hayır" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muçi’nin bonservisini istersek alırız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz