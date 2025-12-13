Muçi’nin bonservisini istersek alırız

Bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Trabzon'da ziyaretlerde bulundu. Takıma güvendiğini belirten Doğan, transferler hakkında da konuştu. Rakiplerle aradaki bütçe farkına dikkat çeken başkan, "Paraya karşı emeğin savaşını vermeye hazırız. Camia olarak mücadele ruhumuz yüksekte. Trabzonspor olarak hepimizin aklında tek bir şey var; zirvede olmak, başarılı olmak. Dört oyuncumuza teklifler var. Ancak kadroyu korumak istiyoruz. Transferde ciddi bir oyuncu havuzumuz var. Teknik ekip isterse Ernest Muçi'yi alırız. Rakamları ortada" (Satın alma opsiyonu 8.5 milyon Euro) dedi.

KAHVECİ'YE HAYIR!

Sakatlanan ve sezonu kapatan Edin Visca'nın sözleşmesini donduracaklarını bildiren başkan Ertuğrul Doğan, "Kendisi çok sevdiğimiz bir oyuncu. Değerli bir arkadaşımız, Türk futbolu için de öyle. İnsan olarak da çok değerli, sakatlığına tüm camia olarak gerçekten çok üzüldük. Oraya ekleme yapacağız" şeklinde konuştu. İrfan Can Kahveci'nin transfer edilip edilmeyeceği ile ilgili soruya ise tek kelimelik bir yanıt veren Doğan, "Hayır" dedi.