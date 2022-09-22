Naci Ünüvar: Formayı hocamdan alacağım

BORDO-MAVİLİ takımın Ajax kulübünden sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar, geçen haftalarda istediği kadar şans bulamadı. Trabzonspor'da sadece bir lig maçında görev yapan ve bir asisti olan 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kendine güveniyor. Trabzon'a ciddi rekabet ortamı olduğunu bilerek geldiğini söyleyen genç futbolcu,diye konuştu.