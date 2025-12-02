Onuachu patlaması!

Süper Lig'de 2023-24 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da ligde 21 maçta 15 gol kaydeden Paul Onuachu, bu kez bonservisiyle geldiği bordo-mavililerde ilk 14 haftada 11 kez ağları sarsmayı başardı. İlk döneminde 0.71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan Nijeryalı futbolcu, bu dönem ise geride kalan haftada 0.78 ortalama ile oynuyor. Paul Onuachu, gol krallığında ise 11 golle zirvede yer alırken ligde önemli isimleri geride bırakmayı başardı. Tecrübeli oyuncuyu 10 golle Başakşehir'den Eldor Shomurodov takip ediyor.



PES ETMEYEN BİR FIRTINA!

SÜPER Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Başakşehir'i 4-3 mağlup eden Trabzonspor, 14'üncü haftada ise sahasında Konyaspor'u 3-1'le geçti. Bu iki maçın dikkat çeken noktası, Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililerin 265 günlük süreçte ilk kez üst üste geriye düştüğü maçları kazanarak 6 puan çıkarması oldu. Trabzonspor, pes etmeyen bu performansıyla zirve yarışındaki iddiasını da sürdürdü.