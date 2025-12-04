Onuralp’i kutluyorum

Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçı ikinci yarı kazandıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Maçın kritik noktası Onuralp'ti.. Olaigbe'nin gollerde katkıları iyiydi. Oyun anından koptuğunuz anda her takım size zorluk çıkarıyor. Her anı kontrolünüzde gitmiyor, daha iyi olabilirdik. İki maçtır net olarak görülüyor. Top rakipteyken kazanan en iyi oyuncu bizde Folcarelli. Onun olmayışı zafiyet yaşatıyor. Hafta sonu Göztepe ile kritik bir maçımız var. Zor maç, 90 dakika boyunca durmadan oynayan takım. Hazırlıklara hemen başlayacağız."