Örnek aday Jeremie Boga

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ara dönem için transfer planlamasını çok net belirledi. Bir sol kanat, bir stoper ve bir bek transferi isteyen genç teknik adam,verecek futbolcu istedi. Transfer çalışmasında öne çıkan profilin; bire birde etkili, hücumda üretken, skora katkı yapabilen ve oyunu iki yönlü oynayabilen kanat oyuncuları olduğu öğrenildi.