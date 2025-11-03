‘Oulai’ çıkardı

alanda fark yaratan Christ Oulai; Leicester City, Nice, Rennes ve Strasbourg gibi takımların ilgisine rağmen Trabzonspor'u tercih etti. Galatasaray karşısında rakibi en çok zorlayan isim olan 19 yaşındaki yetenek, sahanın yıldızlarından biri oldu.Kısa süredeki oyunuyla dikkat çeken genç orta saha, Fildişi Sahili Milli Takımı'na çağırılırken 2026 Dünya Kupası'nda da boy göstermesi bekleniyor.