Sakata gelmeyelim!

Trabzonspor, bir süredir gündeminde yer alan Portekizli orta saha Renato Sanches transferinden vazgeçti. Bordo-mavililer, sağlık raporunu önceki gün talep etmişti. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda 28 yaşındaki oyuncunun sakatlık geçmişi ve sağlık durumu nedeniyle transferin yüksek risk taşıdığı kanaatine varıldı. Tecrübeli ismin, Panathinaikos ile anlaşma aşamasına geldiği ve transferinin kısa süre içerisinde resmileşeceği öğrenildi. Bordo-mavili takım, Sanches'i kiralık olarak kadrosuna katmak için ciddi aşama kaydetmişti.

OULAİ İÇİN GÖRÜŞME YAPILACAK

Bu arada Trabzonspor, yeni transferi Christ Inao Oulai'ye Fransa'da verilen 4 maçlık cezanın uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili kararla ilgili olarak TFF ile bir göYunus rüşme gerçekleştirecek.

GÖZLER FATİH TEKKE'DE

TRABZONSPOR, kadro planlaması çerçevesinde bazı oyuncularla yollarını ayıracak. Görüşmelerin sürdüğü ve yakın zaman içerisinde bu konuda da somut gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi. Yönetim, ayrılacak isimlerle ilgili Fatih Tekke ile bir görüşme yaparak karar verecek ve plan uygulamaya başlanacak.