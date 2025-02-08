Sevgi engel tanımaz!

Trabzonspor'un yeni transferi Mustafa Eskihellaç, çileli bir yolculuğun ardından şehre ulaştı. Gaziantep FK ile anlaşılmasının ardından uçaklardaki aktarma saatleri uzun olduğu için dünkü idmana yetişmek isteyen 27 yaşındaki sol bek, karayoluyla gelmeyi tercih etti. Ancak kar engeline takıldı. Gaziantep'ten öğle saatlerinde aracıyla yola çıkan 27 yaşındaki oyuncu, Malatya-Sivas yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

GECE MALATYA'DA KALDI

Kara saplanan aracını çekici ile kurtaran tecrübeli futbolcu, Malatya'da bir arkadaşının evinde konakladıktan sonra sabaha karşı tekrar yola çıktı. 24 saat süren yolculuğun ardından aynı zamanda doğduğu yer olan Trabzon'a ulaşan oyuncunun bir an önce takıma katılma isteği, teknik ekibin takdirini topladı.