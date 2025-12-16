Seviyor sevmiyor

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, futbol kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol atma başarısı gösterirken, bu süreçte 6 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Ancak Arnavut futbolcunun Haziran 2027'ye kadar sözleşmesinin olduğu Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleri de tecrübeli oyuncuya Kartal'ın kapılarının kapandığını gösterdi.



Sergen Yalçın, "Kan değişikliği faydalıdır, Muçi'ye böyle oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Bizim açımızdan Muçi'yle ilgili tasarrufumuz yok, düşünmediğimiz bir oyuncu. Bizde yeterli performans veremedi" dedi.



Bu sezon Arnavut oyuncuyu geliştiren Fatih Tekke ise "Biz ona ne yaptık? Bizim oyunumuz çok net, opsiyonlar net, olması gereken yerler net, her şey net. Futbolu tanımlamam farklı, belki orada rahat etti. Muçi ve ailesi için burada güvenlikli bir alan var" sözleriyle oyuncusunu övdü.



TRABZON'DA ALTIN BULDU!

ERNEST Muçi, geçmişte 6 gol sınırını Arnavut ekibi Tiran'da iki, Legia Varşova'da bir kez geçmişti. 24 yaşındaki hücumcunun 6 gole en hızlı ulaştığı takım Trabzonspor oldu. 2019-2020 sezonunda KF Tirana ile 20 maçta 7 gol, 2020-2021'de 20 karşılaşmada 5 gol kaydetti. 2022-2023'te ise Legia Varşova'da 32 müsabakada 5 kez ağları sarstı. Muçi, bordo-mavili takımın formasıyla ise henüz 12 müsabakada 6 gol attı.



MURAT ÖZBOSTAN



İKİ HOCA İKİ FARK

Muçi, Beşiktaş'a transfer olduğu anda çok ağır bir yükün altına girmişti. Geldiği günden itibaren ücreti ve bonservis bedeli altında ezildi. Bir de üstüne yanlış yerde oynatılması eklenince Beşiktaş medyasının en büyük hedefi oldu. Kaçacak, sığınacak, kendini yeniden futbola verecek bir liman arıyordu. Fatih Tekke, ona bu şansı verdi. Gerçekten de çok istedi. Hatta kendi camiasından gelen "Beşiktaş'ta bile oynamıyor, istenmeyen adam, biz neden alacağız" eleştirileri ile karşı karşıya kaldı. Buna rağmen çok direndi. Bir teknik direktörün, bonservisi kendi takımında olmasa bile Arnavut bir oyuncuya bu kadar sahip çıkması ilginçti. Sırtındaki yükü atan, tekrar eski güvenini kazanan oyuncu da bordomavili takımın yıldızı oldu. Diğer tarafta ise hâlâ Beşiktaş'ın futbolcusu! Sergen Yalçın, Muçi ile ilgili soruya "Kadroda düşünmüyoruz" diyerek kestirip atıyor. Zaten böyle kestirip ata ata takımda yakında oyuncu kalmayacak.