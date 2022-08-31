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Giriş Tarihi: 31.8.2022 12:12 Son Güncelleme: 31.8.2022 12:22

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Umut Bozok'u taşıyan uçak kalktı! İşte sözleşmenin detayları...

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Umut Bozok’u taşıyan uçak kalktı! İşte sözleşmenin detayları...

Süper Lig'de transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor, Umut Bozok transferinde mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren golcü oyuncuyu taşıyan özel uçak yola çıktı. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Yeni sezona Abdullah Avcı önderliğinde başlayan Trabzonspor, Umut Bozok transferinde mutlu sona ulaştı.

Andreas Cornelius'un Kopenhag'a transfer olduğunu açıklayan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen golcü oyuncu Umut Bozok'la resmen anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Fırtına, bonservisi Fransa Ligi ekiplerinden Lorient'te olan milli futbolcu için 2 milyon Euro civari bonservis bedeli öderken bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay verecek.

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un maaşı ise 1 milyon Euro'nun üzerinde olacak.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Umut Bozok'u taşıyan uçak kalktı! İşte sözleşmenin detayları...
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