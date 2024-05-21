Takımın havası çok yukarılarda

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün bordo-mavili takımın antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Perşembe günü Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finalinin festival havasında geçmesini istediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "İlk hedefimize ulaştık. Türkiye Kupası'nı da Trabzonspor 9 kez kazandı, bunu 10'uncu kez başarmak istiyoruz.O karşılaşmada oyuncularım doğru zamanda, doğru dokunuşları yaptılar. Bu bizi oyun olarak mutlu etti. Daha fazlasını yapmamız gereken bir final oynayacağız. Trabzonspor için bu kupa çok anlam ifade ediyor.Umarım çalışmaların karşılığını alacağız diye düşünüyoruz."Nijeryalı forveti Paul Onuachu, maç başına gol ortalamasında Süper Lig'in en iyisi durumunda.2.01'lik santrfor, bu sezon ligde kendisinden daha fazla gol atan G.Saraylı İcardi (23), F.Bahçeli Dzeko (20), Sivassporlu Manaj (18) ve Pendiksporlu Thiam'dan (17) daha sık gol kaydetti. İcardi'den 11 karşılaşma daha az oynayan ve hiç penaltı golü olmayan Onuachu,İcardi 117 dakika ile onu takip ederken Dzeko ve Manaj 135'er, Thiam ise 181 dakikada bir tabelayı değiştirdi.