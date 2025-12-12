Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Tekke, Beşiktaş’ı Muçi ile vuracak
Giriş Tarihi: 12.12.2025

Tekke, Beşiktaş’ı Muçi ile vuracak

Son 3 maçta 5 golle uçuşa geçen Muçi, eski takımına da gol atmak için hazırlanıyor. Fatih Tekke de Arnavut yıldıza özel görevler verecek

YUNUS EMRE SEL
Tekke, Beşiktaş’ı Muçi ile vuracak
Trabzonspor'un zirve yürüyüşünde son haftalarda en etkili isim olan Ernest Muçi, bu kez de eski takımını gözüne kestirdi. Bordo-mavililerin sezon başı Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu son 3 maçta 5 gol bulurken Pazar günü Beşiktaş maçına da özel olarak hazırlanıyor. 24 yaşındaki on numara, beğenilmeyip gönderildiği siyah-beyazlılara karşı motivasyonunu üst seviyeye çıkarırken teknik direktör Fatih Tekke'nin de en büyük kozu olacak. Özellikle Paul Onuachu'nun cezası sebebiyle forma giyemeyecek olması da yetenekli oyuncuyu, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin gol yollarındaki en etkili silahı yapıyor. Muçi de son haftalardaki yükselen grafiğini eski takımına karşı sürdürmek istiyor.

JOE ARİBO İDDİASI
İNGİLİZ basınında çıkan haberlere göre Southampton'ın orta saha oyuncusu Joe Aribo, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Daily Record, Nijeryalı futbolcu için aday kulüpler arasında Trabzonspor'u da gösterirken oyunu iki yönlü oynamasının en önemli artısı olduğunun altı çizildi.

Tekke, Beşiktaş’ı Muçi ile vuracak
