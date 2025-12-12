Tekke, Beşiktaş’ı Muçi ile vuracak

Trabzonspor'un zirve yürüyüşünde son haftalarda en etkili isim olan Ernest Muçi, bu kez de eski takımını gözüne kestirdi. Bordo-mavililerin sezon başı Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu son 3 maçta 5 gol bulurken Pazar günü Beşiktaş maçına da özel olarak hazırlanıyor. 24 yaşındaki on numara, beğenilmeyip gönderildiği siyah-beyazlılara karşı motivasyonunu üst seviyeye çıkarırken teknik direktör Fatih Tekke'nin de en büyük kozu olacak. Özellikle Paul Onuachu'nun cezası sebebiyle forma giyemeyecek olması da yetenekli oyuncuyu, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin gol yollarındaki en etkili silahı yapıyor. Muçi de son haftalardaki yükselen grafiğini eski takımına karşı sürdürmek istiyor.



JOE ARİBO İDDİASI

İNGİLİZ basınında çıkan haberlere göre Southampton'ın orta saha oyuncusu Joe Aribo, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Daily Record, Nijeryalı futbolcu için aday kulüpler arasında Trabzonspor'u da gösterirken oyunu iki yönlü oynamasının en önemli artısı olduğunun altı çizildi.