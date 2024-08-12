Trabzon da ben de asla vazgeçmeyiz

Bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı, Savic'i adalesinde çekme olduğu için oyundan aldığını açıklarken şu sözlerle de iddiasını yineledi: "Oyun istediğimiz gibi sakin, sabırlı 35 dakika doğruydu. Rakibi devreye soktuk. Uğurcan orada kurtardı.Yapamadığımız final pasları vardı. Ceza sahası içine koşular yapmalıydık.Trabzonspor vazgeçmez, ben de vazgeçmem. Çalışmaya, daha iyi olmaya devam edeceğiz.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor deplasmanlarında bir türlü gülemiyor. Deneyimli teknik adam, en son Aralık 2014'te Başakşehir'i yönetirken 2-0 kazanırken sonrasında Yiğido deplasmanında 6 beraberlik ve 2 yenilgi gördü.Maçı izleyenler arasında Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Sivasspor Başkanı Bahattin Eken de yer aldı. Ayrıca Hacıosmanoğlu, kızı Ela ile birlikte müsabakayı takip etti.