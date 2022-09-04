Trabzonspor kabusu yaşıyor

Trabzonspor'da üst üste gelen sakatlıklar moralleri bozdu. Geçen sezondan beri sakatlıklarla boğuşan bordo-mavililerde, kolu kırılan'nın ardından'ün de 4 ay sahalardan uzak kalacak olması teknik direktör Abdullah Avcı'nın planlarını bozdu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında önce, ardındanve sonrasında'i yaşadıkları uzun süreli sakatlıklar nedeniyle kullanamayan Fırtına'da bu sezon da benzer bir senaryo var. Hazırlık kampında sakatlanan ve şu ana kadar idmana çıkamayanile başlayan süreçte, sezonun ilk haftasında sakatlanansahalardan uzak kaldı.Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz dün İstanbul'da ameliyat edildi. Sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı olan 26 yaşındaki orta sahaya yapılan operasyonun başarılı geçtiği bildirildi. Trabzonsporlu oyuncunun en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.Üst üste gelen bu problemler Trabzonspor teknik ekibinin canını sıkarken, son 6 ay içerisinde sağ bek bölgesinde oynayan üç oyuncunun da sakatlanması ayrı bir endişe yarattı. Önce Bruno Peres, ardından Serkan Asan ve son olarak Dorukhan Toköz, savunmanın sağında oynarken çok ciddi sakatlıklar yaşadı.