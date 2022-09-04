Trabzonspor kabusu yaşıyor

Visca’nın ardından Dorukhan da uzun süreli sakatlığa kurban giti. Hamsik 4, Uğurcan 2, Bakasetas da 1 hafta takımı yalnız bıraktı
Trabzonspor'da üst üste gelen sakatlıklar moralleri bozdu. Geçen sezondan beri sakatlıklarla boğuşan bordo-mavililerde, kolu kırılan Edin Visca'nın ardından Dorukhan Toköz'ün de 4 ay sahalardan uzak kalacak olması teknik direktör Abdullah Avcı'nın planlarını bozdu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında önce Gervinho, ardından Edgar ve sonrasında Hamsik'i yaşadıkları uzun süreli sakatlıklar nedeniyle kullanamayan Fırtına'da bu sezon da benzer bir senaryo var. Hazırlık kampında sakatlanan ve şu ana kadar idmana çıkamayan Hüseyin Türkmen ile başlayan süreçte, sezonun ilk haftasında sakatlanan Hamsik 4, Uğurcan2, Bakasetas da 1 hafta sahalardan uzak kaldı.
DORUKHAN AMELİYAT OLDU
Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz dün İstanbul'da ameliyat edildi. Sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı olan 26 yaşındaki orta sahaya yapılan operasyonun başarılı geçtiği bildirildi. Trabzonsporlu oyuncunun en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
SAĞ BEK BÖLGESİNDE BÜYÜK TALİHSİZLİK
Üst üste gelen bu problemler Trabzonspor teknik ekibinin canını sıkarken, son 6 ay içerisinde sağ bek bölgesinde oynayan üç oyuncunun da sakatlanması ayrı bir endişe yarattı. Önce Bruno Peres, ardından Serkan Asan ve son olarak Dorukhan Toköz, savunmanın sağında oynarken çok ciddi sakatlıklar yaşadı.