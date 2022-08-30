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Giriş Tarihi: 30.8.2022 00:28 Son Güncelleme: 30.8.2022 00:30

Trabzonspor'dan Cedric Bakambu atağı! Resmi teklif yapıldı...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan Cedric Bakambu atağı! Resmi teklif yapıldı...

Yeni sezona beklentilerin altında başlayan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için hamleler yapmaya devam ediyor. Bordo-mavili ekipte gündeme gelen son isim Marsilya forması giyen Cedric Bakambu oldu.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda da şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Transfer döneminde son olarak Marc Bartra, Enis Bardhi ve Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna katan bordo-mavili ekip, hücum hattı için bir takviye daha yapmanın peşinde.

Transfer sezonunun bitimine kısa süre kala Fırtına'nın gündemine Marsilya forması giyen Cedric Bakambu girdi.

Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki forvet oyuncusuna resmi teklif yaptı. Oyuncu da kulübüne ayrılmak istediğini bildirdi.

Görüşmeler devam ederken transfer sürecinin hızlı ilerlediği de bildirildi.

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Trabzonspor'dan Cedric Bakambu atağı! Resmi teklif yapıldı...
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