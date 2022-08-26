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Giriş Tarihi: 26.8.2022 11:48

Trabzonspor'un Ajax'tan kadrosuna katmak istediği Naci Ünüvar'a vatandaşlık engeli

Trabzonspor’un Ajax’tan kadrosuna katmak istediği Naci Ünüvar’a vatandaşlık engeli

Hollanda ekiplerinden Ajax forması giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Naci Ünüvar'ın Trabzonspor'a transferi konusunda  tek engelin 'Türk vatandaşlığı" detayı olduğu ortaya çıktı.

Ajax CEO'su Edwin van der Sar, İstanbul'daki şampiyonlar ligi kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada Naci Ünüvar için ise "Naci, harika tekniğe sahip bir oyuncu. Ajax akademisindeki çok büyük bir yetenek. Umuyorum ki Türkiye'de süre almak onun için iyi olur" diye konuştu. Edwin van der Sar'ın bu açıklaması, Naci Ünüvar'ın Trabzonspor'a kiralık transferinin tamamlandığı şeklinde yorumlandı.

Ancak Hollanda Postası'na konuşan genç yetenek Trabzonspor formasını giymeyi çok istediğini tek engelin 'Türk vatandaşlığı" olduğunu söyledi.

Trabzonspor, Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna katma konusunda ciddi mesafe kat etmesine rağmen, transferin gerçekleşmesi vatandaşlık engeline takıldı. Genç futbolcu, Hollanda Postası'na yaptığı özel açıklamasında teklifi doğrularken, transferin henüz gerçekleşmemesinin tek nedeninin Türk vatandaşlığı bulunmamasından kaynakklandığını söyledi. Aile, genç yeteneğin hızlı bir şekilde Türk vatandaşı olması konusunda girişimlere başladı.

Ünüvar, süreç konusunda yaptığı açıklamasında "Evet, Trabzpnspor'dan transfer tekili aldığım doğrudur. Ailem, bu konuda birkaç kez Trabzonspor ile görüşmeler yaptı. Transferim için aslında her şey tamam. Tek engel, benim şu anda Türk vatandaşı olmamam. Aslında ailemin Hollanda vatandaşlığı yanında Türk vatandaşlıkları da var. Fakat ailem beni doğumumdan sonra nüfusa kayıt ettirmemeiş. Biz de bu konuda biraz ihamakar davrandık. Şimdi de 19 yaşında olduğum için yetişkinler grubuna giriyor ve bir yabancının Türk vatandaşı olabilmesi için yapması gerektiklerini bende yapmam gerekiyor. Bu süreç de uzun zaman alacak gibi görünüyor. Ailem, Türk vatandaşlığını hızlı bir şekilde alabilmem için kolları sıvamış durumda, ama pek kolay görünmüyor. Eğer transfer dönemi sona ermeden önce Türk vatandaşı olabilirsem, o zaman Trabzonspor'a transferim gerçekleşebilir. Sayın Abdullah Avcı, beni takımda Türk stasüsünde oynatmak istiyor, yabancı statüsünde değil. Şimdi bekleyip göreceğiz. Umarım, Türk vatandaşlığını çok kısa süre içerisinde alabilirim" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'un Ajax'tan kadrosuna katmak istediği Naci Ünüvar'a vatandaşlık engeli
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