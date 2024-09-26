Umut Bozok ve Batagov şoku

Trabzonspor, Konyaspor maçı öncesi üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Gaziantep karşılaşmasının 77. dakikasında Nwakaeme'nin yerine oyuna giren ve bacağından problem yaşayan Umut Bozok ile antrenmanda kasığında ağrı hisseden Arseniy Batagov'un durumları belli oldu. Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Umut'un sağ üst adalesinde, Batagov'un ise sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Bordomavililerde bu iki futbolcunun yanı sıra Stefan Savic'in de sakatlığı bulunuyor.