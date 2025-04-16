Yeni oyun kurucu Uğurcan Çakır!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, kaleciliğin kitabını baştan yazıyor… 29 yaşındaki file bekçisi, kurtarışlarıyla sezona damga vururken teknik direktör Fatih Tekke göreve geldiğinden bu yana çok farklı bir misyon da üstlendi. Bordomavili takımın hücum setleri, Uğurcan'ın topu oyuna sokmasıyla başlıyor. Milli eldiven de ayaklarını adeta bir orta saha gibi etkili kullanıyor. Rizespor maçında 36 pas denemesinde 31 isabet sağlayarak yüzde 86'lık orana ulaştı. Bu oran, Avrupa'nın topa sahip olan takımlarında bile bir kaleci için yüksek seviyede… Ayrıca Rize karşılaşmasında attığı 13 havadan pasın da tamamı isabetliydi. Bu, özellikle rakip presine karşı ilk bölgeden topu güvenle çıkaran bir kalecinin varlığıyla Trabzonspor'un rahat oyun kurmasını sağladı. Uğurcan, 23 kez ileri pas denemesi yaparken 18'inde isabet buldu.

ÖN ALAN BASKISINI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Müsabakada Trabzonspor'un PPDA (rakibe izin verilen pas sayısı) değeri 3.35 idi. Uğurcan Çakır, yüksek pres altında dahi topu kaybetmeden yönlendirme yaparak hem presi kırdı hem de Çaykur Rizespor'un ön alan baskısını etkisiz hale getirdi. Fatih Tekke göreve gelmeden önce "Uğurcan'ın ayakları iyi ama bazen kullanmıyor" demişti. Koltuğa oturunca da ilk yaptığı işlerden biri, kaptanın bu özelliğini kullanmak oldu.

ALİ KOÇ ARADI 'ÖYLE BİR ŞEY YOK' DEDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da önceki gece Beyaz TV'de açıklamalarda bulunurken Uğurcan Çakır hakkında çıkan transfer iddialarını şöyle değerlendirdi: "Uğurcan, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez. Başkanlığım döneminde de böyle bir şey olmaz. Bundan diğer kulüp başkanları da rahatsız. Ali Bey de (Ali Koç) aradı 'Aklından geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok' dedi."

DRAGUŞ 2 HAFTA SAKAT!

Sakatlığı nedeniyle bu sezon 13 maçta takımına katkı veremeyen ve Rize karşısında yine aynı problemle karşı karşıya kalıp oyundan çıkan Draguş için Trabzonspor kulübünden açıklama geldi. Rumen futbolcuda 'sol bacak üst arka kasında yaralanma' tespit edilirken 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor...