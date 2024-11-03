Kayserispor’da Lionel Carole, ’dalya’ dedi

Süper Ligin 11. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Kayserispor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmaya on birde başlayan ve doksan dakika sahada kalan Fransız başarılı sol bek Lionel Carole, sarı kırmızılı formayı ilk kez 14 Ağustos 2021 tarihinde Altay'a karşı giydi.

2021-2022 sezonunda Kayserispor'a transfer olan Lionel Carole, sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı. 33 yaşındaki savunma oyuncusu, Kayserispor forması altında Süper Lig'de 92 ve Türkiye Kupası'nda da 8 kez mücadele etti.



Adana Demirspor maçı öncesi Kayserispor Başkan Vekili Nurettin Açıkalın ve Genel Sekreter Rıza Erkut Yurdemi, Kayserispor formasıyla 100. maçına çıkan Lionel Carole'e forma ve plaket takdim etti.