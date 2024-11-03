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Giriş Tarihi: 3.11.2024 13:30

Kayserispor'da Lionel Carole, 'dalya' dedi

Kayserispor’un Fransız sol beki Lionel Carole, Adana Demirspor karşısında sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

İHA
Kayserispor’da Lionel Carole, ’dalya’ dedi

Süper Ligin 11. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Kayserispor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmaya on birde başlayan ve doksan dakika sahada kalan Fransız başarılı sol bek Lionel Carole, sarı kırmızılı formayı ilk kez 14 Ağustos 2021 tarihinde Altay'a karşı giydi.

2021-2022 sezonunda Kayserispor'a transfer olan Lionel Carole, sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı. 33 yaşındaki savunma oyuncusu, Kayserispor forması altında Süper Lig'de 92 ve Türkiye Kupası'nda da 8 kez mücadele etti.

Adana Demirspor maçı öncesi Kayserispor Başkan Vekili Nurettin Açıkalın ve Genel Sekreter Rıza Erkut Yurdemi, Kayserispor formasıyla 100. maçına çıkan Lionel Carole'e forma ve plaket takdim etti.

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Kayserispor'da Lionel Carole, 'dalya' dedi
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