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’a veda etti

'ta elemelerin ilk tur maçında 'ye 2-0 yenilen milli tenisçi turnuvadan elendi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 11:48
İpek Soylu Avustralya Açık’a veda etti

Avustralya Açık elemelerinin ilk turunda İsviçreli Stefanie Vögele'ye 2-0 kaybeden İpek Soylu, turnuvaya veda etti.

Sezonun ilk grand slam turnuvası elemelerinin ilk turunda Melbourne Park'taki 19 numaralı kortta maça çıkan milli tenisçi, İsviçreli tenisçi ile karşılaştı.

Yaklaşık 35 derece sıcaklıkta oynanan maçın setlerini 6-4 ve 6-2 kaybeden turnuvadan elendi.

İpek Soylu, tek erkeklerde Cem İlkel ve tek kadınlarda Başak Eraydın'ın ardından turnuvaya veda eden üçüncü milli tenisçi oldu.

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İpek Soylu Avustralya Açık’a veda etti
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