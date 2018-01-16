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Olimpiyat Şampiyonu Simon Biles'tan taciz itirafı!

Olimpiyat altın madalyalı cimnastikçi Simon Biles, milli takım eski doktoru Nassar'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 11:52
Olimpiyat Şampiyonu Simon Biles'tan taciz itirafı!
ABD'li cimnastikçi Simone Biles, milli takım eski doktoru Larry Nassar'ın kendisine de cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın madalya kazanan 20 yaşındaki Biles, ABD'li cimnastikçiler Gabby Douglas, McKayla Maroney ve Aly Raisman'ın ardından 54 yaşındaki Nassar hakkında taciz iddiasında bulunan isimler arasına katıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Biles, "Hikayemi anlatmaktan korkmuyorum. Bu sporu çok seviyorum ve hiçbir zaman pes etmeyeceğim. Bir adamın ya da ona imkan sağlayanların benim sevgimi ve neşemi çalmasına izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

1998-2015 yılları arasında 3'ü 13 yaşının altındaki toplam 7 genç kıza tıbbi tedavi uyguladığı sırada cinsel tacizde bulunduğu suçlamasını kabul eden Nassar, geçen yıl aralık ayında görülen üç davada 60 yıl hapis cezası almıştı.

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Olimpiyat Şampiyonu Simon Biles'tan taciz itirafı!
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