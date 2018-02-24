Kenan Sofuoğlu kaza yaptı!

Dünya Supersport Şampiyonası için Avurstralya'da antrenman turları atan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, çalışma sırasında ağır bir kaza geçirdi.



Avustralya'da Dünya Supersport Şampiyonası için bulunan motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, sevenlerini korkuttu. Antrenman turları için piste çıkan deneyimli sporcunun 257 km hızla kaza geçirdiği öğrenildi. Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 257 km hızla yaptığımız kazaya rağmen yarınki yarışa çıkıyoruz inşallah" ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu 257 km hızla kaza yaptı!

Başarılı motosikletçinin geçirdiği kaza sonrası sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda sağ kolundan ağır bir biçimde yara aldığı görüldü.



Pirelli yarış direktörü Giorgio Barbier ise Kenan Sofuoğlu'nun geçirdiği kazanın tekerlekten kabarcıkların atması sonucu meydana geldiğini söyledi.