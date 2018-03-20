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Bakan Bak'tan Eczacıbaşı VitrA ve Ziraat Bankası'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CEV Kupası'nda rakiplerini eleyerek finale çıkan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı ile Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 23:57
Bakan Bak'tan Eczacıbaşı VitrA ve Ziraat Bankası'na tebrik

Kadınlar CEV Kupası yarı finalinde Almanya'nın SSC Palmberg takımını iki maçta da yenerek finale çıkan Eczacıbaşı VitrA'yı sosyal medya hesabı Twitter'dan tebrik eden Bakan Bak, "Kadınlar 2018 CEV Kupası'nda finale yükselen temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik ediyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.

Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında sahasında İtalyan ekibi Calzedonia'ya 3-2 yenilmesine rağmen ilk karşılaşmayı 3-1 kazandığı için finale çıkan Ziraat Bankası'nı da kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, tebrik mesajında "Erkekler CEV Kupası'nda adını finale yazdıran Ziraat Bankası'nı yürekten kutluyor, finalde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Bakan Bak'tan Eczacıbaşı VitrA ve Ziraat Bankası'na tebrik
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