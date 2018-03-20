Bakan Bak'tan Eczacıbaşı VitrA ve Ziraat Bankası'na tebrik

Kadınlar CEV Kupası yarı finalinde Almanya'nın SSC Palmberg takımını iki maçta da yenerek finale çıkan Eczacıbaşı VitrA'yı sosyal medya hesabı Twitter'dan tebrik eden Bakan Bak, "Kadınlar 2018 CEV Kupası'nda finale yükselen temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik ediyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.

Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında sahasında İtalyan ekibi Calzedonia'ya 3-2 yenilmesine rağmen ilk karşılaşmayı 3-1 kazandığı için finale çıkan Ziraat Bankası'nı da kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, tebrik mesajında "Erkekler CEV Kupası'nda adını finale yazdıran Ziraat Bankası'nı yürekten kutluyor, finalde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kadınlar 2018 CEV Kupası’nda finale yükselen temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA’yı tebrik ediyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum.???????? pic.twitter.com/cZr2sPAOeg — Dr. Osman Aşkın BAK (@OA_Bak) 20 Mart 2018

Erkekler CEV Kupası adını finale yazdıran Ziraat Bankası’nı yürekten kutluyor, finalde başarılar diliyorum.???????? pic.twitter.com/8tovszgy6o — Dr. Osman Aşkın BAK (@OA_Bak) 20 Mart 2018