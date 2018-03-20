Ziraat Bankası Başantrenörü Joshko Milenkoski "Bu bizim rüyamızdı"

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda İtalya'nın Calzedonia ekibini eleyerek finale yükselen Ziraat Bankası'nın başantrenörü Joshko Milenkoski maç sonrasında yaptığı açıklamalarda rüyalarını gerçekleştirdiklerini ve oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Milenkoski, Ankara'da İtalya'nın Calzedonia ekibiyle oynadıkları yarı final rövanş maçının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

İtalya'daki ilk maçı 3-1 kazandıklarını hatırlatan Makedon antrenör, 3-2 kaybettikleri rövanş karşılaşmasının bekledikleri gibi zorlu geçtiğini dile getirdi.

"BU BİZİM RÜYAMIZDI"

Kupada zorlu bir yolculuğun sonunda finale çıkmaya hak kazandıklarını belirten Milenkoski, "İtalya'daki ilk maç daha rahat geçti. Buradaki maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Çünkü son şanslarıydı, saldıracaklardı ama buna karşı koyabildik. 2-0 geriye düştükten sonra herkes altın seti oynayacağımızı düşündü. Ancak bırakmadık, vazgeçmedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu, bizim rüyamızdı. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Milenkoski, Rusya'nın Belogorie takımıyla oynayacakları final karşılaşmalarına ilişkin ise "Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağız. Birçok şampiyonluk yaşamış oyuncuları var. Maksimumuzu vereceğiz, her şeyimizi deneyeceğiz. Sonrasını Allah bilir." ifadelerini kullandı.