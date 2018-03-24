Hentbolda lider Beşiktaş, Adıyaman'da hata yapmadı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de lider Beşiktaş Mogaz ligde 7. sırada bulunan Adıyaman Belediyespor'u çekişmeli geçen maçın sonunda 24-23 mağlup etti.
Adıyaman Belediyesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk devresi 13-13 berabere tamamlandı.
İkinci devrede Adıyaman Belediyespor 23-22 öndeyken hakemlerin hatalı kararlar verdiğini savunan ev sahibi ekibin yöneticileri itirazlarda bulundu.
İtirazlar sonrası salonda çıkan taşkınlıklar nedeniyle soyunma odasına giden hakemler, karşılaşmanın bitmesine yaklaşık 2 dakika varken tribünlerin boşaltılmasını istedi. Bir süre sonra deplasman ve ev sahibi takım tribünlerinin boşaltılmasının ardından müsabakaya devam edildi.
Maç Beşiktaş Mogaz'ın 24-23'lük üstünlüğüyle sona erdi.