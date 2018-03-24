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Hentbolda lider Beşiktaş, 'da hata yapmadı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında , deplasmanda Belediyespor'u 24-23 yendi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 21:16 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 21:16
Hentbolda lider Beşiktaş, Adıyaman'da hata yapmadı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de lider ligde 7. sırada bulunan Belediyespor'u çekişmeli geçen maçın sonunda 24-23 mağlup etti.

Adıyaman Belediyesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk devresi 13-13 berabere tamamlandı.

İkinci devrede 23-22 öndeyken hakemlerin hatalı kararlar verdiğini savunan ev sahibi ekibin yöneticileri itirazlarda bulundu.

İtirazlar sonrası salonda çıkan taşkınlıklar nedeniyle soyunma odasına giden hakemler, karşılaşmanın bitmesine yaklaşık 2 dakika varken tribünlerin boşaltılmasını istedi. Bir süre sonra deplasman ve ev sahibi takım tribünlerinin boşaltılmasının ardından müsabakaya devam edildi.

Maç Beşiktaş Mogaz'ın 24-23'lük üstünlüğüyle sona erdi.

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Hentbolda lider Beşiktaş, Adıyaman'da hata yapmadı
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