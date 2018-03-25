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Atıcılarımız hedefi vurdu

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Atıcılarımız hedefi vurdu
Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'nda , günü iki gümüş ve bir bronz madalya ile kapadı. 27 sporcunun katıldığı kadınlar 10 metre tabanca yarışmasında , gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride yapılan takım müsabakalarında Aysel Özgan, Ayşegül Pehlivanlar ve Mersin Kocatürk'ten oluşan Türk ı da gümüş madalya elde etti. Erkekler 10 metre tabanca takım müsabakalarında ise Korhan Yamaç, Yunus Bahçeci ve Murat Oğuz'dan oluşan Milli Takım bronz aldı.
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Atıcılarımız hedefi vurdu
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