Atıcılarımız hedefi vurdu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'nda Türkiye
, günü iki gümüş ve bir bronz madalya ile kapadı. 27 sporcunun katıldığı kadınlar 10 metre tabanca yarışmasında Aysel Özgan
, gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride yapılan takım müsabakalarında Aysel Özgan, Ayşegül Pehlivanlar ve Mersin Kocatürk'ten oluşan Türk Milli Takım
ı da gümüş madalya elde etti. Erkekler 10 metre tabanca takım müsabakalarında ise Korhan Yamaç, Yunus Bahçeci ve Murat Oğuz'dan oluşan Milli Takım bronz aldı.