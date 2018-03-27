Meryem Bekmez "Atletizmle hayatım değişti"

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7 yaşındaki Meryem Bekmez
büyük bir başarıya imza attı. Milli sporcu, Slovakya'nın Dudince şehrinde düzenlenen EA Permit Yürüyüş Yarışması'nda 10 kilometre U20 Kadınlar Kategorisi'nde 45:16 ile birinci olup,
16 yıldır kırılamayan şampiyona rekorunu kırdı. Yaşam felsefesini, "Bir şeyi istersen başarırsın, başarmak istiyorsan da çok çalışman gerekiyor"
sözleriyle anlatan Meryem, teröre ve töreye karşı kazandığı zaferi ise şöyle anlattı: "
Bir arkadaşım terör örgütüne katıldı ve beni kandırmak için de çok uğraştı. Ben de ona, 'Gel işte bak biz ne güzel yol seçmişiz sen niye giriyorsun bu yollara. Vazgeç'
dedim. Ama kurtaramadık. Hepimizin önünde ölüm var ama onun ölümü daha yakın..." diye konuştu. Bekmez, "Bizim orada kız olmak zordur. 17 yaşına bastığında evlilik baskısı üzerine çöker.
Ama ben atletizm sayesinde kurtuldum. İl il, ülke ülke geziyorum. Uluslararası yarışlara katılıyorum" dedi.