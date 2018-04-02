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Teniste 'nin yeni bir numarası

Tek kadınlarda 156. sıraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde eden , Türk tenisçiler arasında en üst basamakta yer alan isim oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:16
Teniste Türkiye'nin yeni bir numarası Başak Eraydın

Kadınlar dünya sıralamasında 156'ncılığa yükselenen , Türk tenisçiler arasında en üst basamakta yer alan isim oldu.

İtalya'da katıldığı ITF Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşan Başak Eraydın, Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) açıkladığı dünya sıralamasında 20 basamak birden tırmandı.

Tek kadınlarda 156. sıraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde eden 23 yaşındaki Başak, 'ı geçerek Türk tenisçiler arasında en üst sıraya çıktı. Başak Eraydın, kariyerinde ilk kez bir numarası olmayı başardı.

Bir basamak yükselen Çağla Büyükakçay 160. sıraya yerleşirken, 214, Ayla Aksu da 215. basamakta bulunuyor.

Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) açıkladığı dünya sıralamasında ise 255, da 318. sırada yer aldı.

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Teniste Türkiye'nin yeni bir numarası Başak Eraydın
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