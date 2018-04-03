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Ziraat Bankası şampiyonluğu zora soktu

Ziraat Bankası, Voleybol Erkekler CEV Kupası finali ilk maçında Rusya ekibi Belogorie'ye 3-0 mağlup ederek şampiyonluk ihtimalini zora soktu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 21:00 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 21:02
Ziraat Bankası şampiyonluğu zora soktu

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Belogorie takımına 3-0 yenildi.

CEV Kupası finali rövanş karşılaşması 10 Nisan Salı günü Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Cosmos

Hakemler: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Ivan Momirov (Bulgaristan)

Belogorie: Nikolov, Poroshin, Iereshchenko, Muserskiy, Bakun, Tetyukhin (Obmochaev, Danilov, Safonov, Eremin)

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Kurek, Vahit Emre Savaş, Konarski, Antonov, Koray Şahin (Volkan Döne, Cacic, Enes Atlı, Vefa Yılmaz)

Setler: 25-13, 25-15, 25-14

Süre: 68 dakika (21, 25, 22)

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